BUSWORLD’DE Kocaeli rüzgarı

Büyükşehir Belediyesi İstanbul’da gerçekleşen Otobüs Endüstrisi ve Yan Sanayi Uluslararası İhtisas Fuarı’na katılım sağladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İstanbul’da gerçekleşen Otobüs Endüstrisi ve Yan Sanayi Uluslararası İhtisas Fuarına (Busworld International) katılım sağladı. Büyükşehir adına programa Ulaşım Daire Başkanı Ahmet Çelebi ve Büyükşehir iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş. Genel Müdürü Salih Kumbar katıldı. Otobüs sektöründeki yan sanayi ve üreticilerin buluştuğu 2 yılda bir düzenlenen fuara bu yıl, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de katıldı. Büyükşehir heyeti, otobüs sistemlerinin geleceği ve şehirlerdeki toplu taşıma sistemleri hakkında bilgi verdi.

Kocaeli’nde toplu taşıma sistemleri hakkında bilgi veren Ulaşım Daire Başkanı Ahmet Çelebi, “Kocaeli özelinde 2 bin 200 adet özel işletmeci, 54 kooperatif altında yaklaşık 400 güzergahta hizmet veriyor. Biz toplu taşıma planlarını hazırlarken Kocaeli için mevcut yapının iyileştirilmesi için de adımlar atıyoruz. Özel ve kamu işletmelerini birleştiriyor, gelir ve gider havuzları oluşturarak akıllı ulaşım uygulamalarını hayata geçiriyoruz” dedi.

Entegre bir sistem ile yolculukları arttırmak istediklerini ifade eden Çelebi, “Büyük kentlerin ortak sorunu olan trafiğin doğru yönetilmesi gerekiyor. Kocaeli’nde oluşan trafiğin önemli bir kısmını toplu taşıma sistemi üzerinden yönetmek istiyoruz. Toplu taşımanın ve trafiğin tek merkezden yönetilmesine yönelik projelerimizi bir bir gerçekleştirdik. Bu projelerimizin yanı sıra alternatif ulaşım aracı ve gerekse eğlence spor amaçlı kullanılan KOBİS projesini büyütüyoruz. 2014 yılında kurulan ve bugün 70 istasyon 500 bisikletle hizmet veren kiralama sistemimizin 125 bin aktif üyesi var. Bu zamana kadar 681 bin kiralama 4 milyon 700 bin dakika kullanımı yapılmış örnek bir proje” diye konuştu.

Genel Müdürü Salih Kumbar, panelist olarak katılım sağladığı fuarda, otobüs sistemlerinin geleceğini anlattı. Kumbar, gelecekte kullanılması planlanan elektrikli otobüsler hakkında katılımcılara geniş bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda ulusal enerji verimliliği eylem planı konu başlığı altında enerji verimliliği yüksek araçların özendirilmesi, ulaşıma yönelik veri toplanması, bisiklet ve yaya ulaşımına yönlendirme ve toplu taşıma araçlarının yaygınlaştırılmasını kamunun en önemli görevlerinden olduğunu belirtildi.

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