Karamürsel İtfaiye Binası çevresinde ağaçlandırma

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Karamürsel İtfaiye Grubu binası çevresinde ağaçlandırma çalışma yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehrin farklı noktalarındaki ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesinde bulunan İtfaiye Grubu binasının çevresindeki 5 bin 215 metrekarelik alanda ağaçlandırma çalışması yaptı. Alanda öncelikle aplikasyon ve çukur açım işleri gerçekleştirdi.Daha sonra alana 342 adet toros sediri, 180 adet leylandi ve 50 adet zeytin fidanı dikti.

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