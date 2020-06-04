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Meslek lisesindeki 8 öğretmen 25 günde taşınabilir solunum cihazı üretti 6 bin 500 TL’ye üretilen cihaz sertifikasyon sürecine girecek Cihaz testleri başarılı ile geçerse yüzde 100 yerli olarak üretilebilecek

İHA

Korona virüs sürecine katkı sunmak adına tonlarca dezenfektan üreten İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir araya gelen 8 öğretmen, 3D yazıcılarla parçalar basarak 25 günde taşınabilir mekanik solunum cihazı üretti. 6 bin 500 TL'ye mal olan cihaz sertifikasyon işlemleri tamamlanarak yüzde 100 yerli olarak üretilebilecek.

Meslek lisesindeki 8 öğretmen 25 günde taşınabilir solunum cihazı üretti 6 bin 500 TL’ye üretilen cihaz sertifikasyon sürecine girecek Cihaz testleri başarılı ile geçerse yüzde 100 yerli olarak üretilebilecek

Korona virüs sürecine katkı sunmak adına tonlarca dezenfektan üreten İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir araya gelen 8 öğretmen, 3D yazıcılarla parçalar basarak 25 günde taşınabilir mekanik solunum cihazı üretti. 6 bin 500 TL’ye mal olan cihaz sertifikasyon işlemleri tamamlanarak yüzde 100 yerli olarak üretilebilecek.
Korona virüs ile mücadele kapsamında ürettiği tonlarca dezenfektan ile adını duyuran İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğretmenler bir başarılı çalışmaya daha imza attılar. Pandemi sürecinde ortaya çıkan solunum cihazı ihtiyacı sonrasında harekete geçen lisede 8 öğretmen, oluşturulan ekip, taşınabilir solunum cihazı üretmek için bir araya geldi. Arge ve üretimi için ElektrikElektronik Alan öğretmenlerinden 8 öğretmenden oluşan çalışma grubu, Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği bölümü ve Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü desteğiyle 25 günde Medikal Sağlık standartlara ve mevzuata uygun niteliklere sahip ambülans tipi taşınabilir mekanik solunum cihazı (Ventilatör) üretti.

İthal ürünlerden farkı ile öne çıkan cihazla bir ilk gerçekleştirildi
Cihazın üretimi ile fikrin ortaya çıkmasının ardından 25 Nisan’da toplantı gerçekleştiren öğretmenler, malzeme tedariki, 3D yazıcılarla cihazın bazı parçalarının üretilmesi, yazılım çalışmaları ve montaj işlemlerini toplamda 25 günde tamamlayarak taşınabilir mekanik solunum cihazı prototipini üretmeyi başardılar. Cihazın benzeri ithal ürünlerden farklı olarak, sağlık sektörü güvenliği ve sürdürebilirliği için ARGE çalışmaları güvenlik katsayısı artırıldı. Cihazda hava sıkıştırma ünitesi (Ambu balonu) geliştirilerek servo motor ve sürücüsü kullanılarak benzer sistemlerde bir ilk gerçekleştirildi. Kontrol kumandasında ise PLC programlama kullanılarak veri girişi devamı akıllı seçimler yapan dokunmatik panel kullanıldı.
Testleri geçtikten sonra yüzde yüz yerli olarak üretilebilecek
Cihazda ihtiyaç duyulan mekanik sistem parçalarının tamamı ise katı model tasarımı yapılarak okuldaki 3D yazıcılarda imal edildi. Cihazın taşınabilirlik güvenliği için ise alüminyum destek gövdeli çantaya donanım montajı yapıldı. Yeterlilikler sağlandığında sağlık sektöründe kullanılabilecek düzeye yakın özelliklere sahip cihazın, sağlık alanında kullanılabilecek niteliklere yakın bir dizi sertifikasyon ve testleri tamamladıktan sonra yenilikler taşıyan yüzde 100 yerli üretim, baz model üretimi gerçekleştirilebilecek.

25 günde taşınabilir solunum cihazı ürettiler
Taşınabilir mekanik solunum cihazı üreten ekibin sözcüsü olarak çalışmaları anlatan elektrik öğretmeni Serkan Arkan, “Pandemi süreci ile birlikte yoğun bakımda kullanılan solunum cihazları için ülkede bir farkındalık oluştu. Türkiye’de bizden önce iki tane daha okul bu solunum cihazını yapmıştı. Biz de solunum cihazı yapalım istedik. İlk toplantımızı 20 Nisan’da yaptık. Toplantıdan sonra önce solunum cihazı diye planladık. Bu konuda Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden solunum cihazı tedariki yaptık. İl Sağlık Müdürlüğü de bize bilgi ve alt yapı konusunda destek oldular. Bize solunum cihazları getirdiler, gösterdiler nasıl çalışır diye. 15 gün tasarım, planlama, bilgi alt yapısını oluşturma şeklinde sürdü. Son 10 günde de cihazın montajı 3D yazıcı ile aparatların yapımı ve cihazın sorunsuz çalışması için bir süre geçti. Toplam 25 günde bunu tasarlamış ve bitirmiş olduk” dedi.

6 bin 500 TL’ye üretilen cihaz testlerden geçecek
Cihazın sağlık sisteminde kullanılabilmesi için sertifikasyon ve onay süreçlerinden geçmesi gerektiğine değinen Serkan Arkan, “Zaman içerisinde elbette ki bu cihaz seri üretime dönüştürülebilir. Eskisi gibi değil. Bu cihazdaki maliyeti karşılamak için bin dereden su getirmek gerekirdi. Bakanlıklarla yazışmak gerekirdi. Özellikle okul müdürümüz Mehmet Aktaş’a teşekkür ediyorum, bize sadece ‘Ne gerekiyor, o konuda çalışmamızı yapalım, biz ne gerekiyorsa tedarik ederiz’ noktasında davranıldığı için. Bu cihazın üretilmesinde 1 haftalık süreç belirli parçaların tedarik edilmesi süreciydi. Bundan önce çok kolay yapılabilecek şeyler değildi. Bu son dönemdeki okullara verilen destekler çok önemli. 6 bin 500 TL maliyetimiz oldu bu cihazımız için. Bu sadece mekanik cihazların maliyeti. Bunun yazılımı, tasarımı, projelendirme, bununla ilgili asıl emek kısmını yok sayarsak” diye konuştu.
“Meslek liselerinde yapılamayacak çok bir şey olduğunu zannetmiyorum”
Meslek liselerinin ihtiyaç duyulan tüm ürünleri üretebilecek alt yapıya sahip olduğunu belirten Arkan, “Yeter ki destek verilsin, imkan sağlansın. Şu an Türkiye’de meslek liselerinde yapılamayacak çok bir şey olduğunu zannetmiyorum. Ülkenin ihtiyacı olan bütün ürünler, katma değerli olsun olmasın yapılıyor zaten. Meslek liseleri bilgi olarak, donanım olarak, hele hele içinde bulunduğumuz okul köklü ve kurumsal kimliği oturmuş bir okul. Burada daha nice projeler yapılacak ve Türk halkının hizmetine sunulacaktır diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Öğretmenlerimizin ortaya koymuş olduğu emek saygıya değer”
Yapılan solumum cihazını görmek ve cihaz hakkında bilgi almak için liseyi ziyaret eden İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir ise çalışmanın kendisini heyecanlandırdığını söyledi. Kaymakam Cinbir, “Arkadaşlarımız okul müdürümüzün liderliğinde bir çalışma gurubumuz ve taşınabilir solunum cihazı projesini yürütüyorlar. Son aşamaya geldiğini görüyoruz. Umuyorum ki sertifikasyon aşaması da geçildiğinde sağlık teşkilatımızın kullanabileceği bir solunum cihazı haline gelebilecek. Özelliği taşınabilir olması. Güzel bir iş birliği ile ortaya çıkan bir ürün. Öğretmenlerimizin ortaya koymuş olduğu emek çok önemli, saygıya değer, tebrike değer bir emek. Türk milleti zorluklar içerisinde kendini yenileyebilen ve çetin süreçlerden yeni bir atılım yakalayabilen bir millet olmuş geçmişten bu yana. Burada yaşadığımız bu heyecan aslında bunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.
8 öğretmen üretimi tamamladı
Öte yandan cihazı üreten ekipte Mehmet Aktaş, Şaban Arkan, Kadir Şahin, Ersoy Tuncay, Bülent Karayazı, Ayşe Tuncay, Turan Güneş, Selçuk Aytın ve Mehmet Tosuner adlı öğretmenler görev aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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