2 çocuk annesi kansere yenik düştü

Kocaeli İzmit ilçesinde ikamet eden evli 2 çocuk annesi Medine Başardin (30), yaklaşık 2 yıldır mücadele ettiği kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, İzmit ilçesi Gültepe Fatih Mahallesi Kartopu Sokak üzerinde ikamet eden Medine Başardin (30), yaklaşık 2 yıldır kanser nedeniyle hastanelerde tedavi görüyordu. Başardin, son olarak tedavi amacıyla kaldırıldığı Başiskele’deki özel bir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 2 çocuk annesi olan Medine Başardin’in cenazesi ikindi namazını müteakiben Gültepe Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.