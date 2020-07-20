Çatıda başlayan yangın daireyi yaktı, 3 kişi dumandan etkilendi



Dinçer AKBİR/DERİNCE(Düzce),(DHA)-KOCAELİ´nin Derince ilçesinde, 3 katlı bir binanın en üst katı ile çatısı çıkan yangında kullanılamaz hale geldi geldi. Yangında üst kattaki dairede yaşayan 3 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 02.00 sıralarında, Derince Çenedağ Mahallesi Engin Caddesi Karabey Sokak'taki 3 katlı binanın çatısında başladı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede en üst kattaki daireye de sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

Yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi ile söndürülürken, dairede yaşayan Avni Yarma, eşi Ayşe Yarma ve oğulları Savaş Yarma dumandan etkilendi. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan aile, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yangında çatı ile daire tamamen yanarak, kullanılamaz hale geldi. Soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Derince Dinçer AKBİR

2020-07-20 09:04:53



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