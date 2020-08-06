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Kocaeli’de çeşitli suçlardan aranan 22 kişi yakalandı

İHA

Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan 22 şahıs polis ekiplerince yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli’de çeşitli suçlardan aranan 22 kişi yakalandı

Kocaeli’de çeşitli suçlardan aranan 22 şahıs polis ekiplerince yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde aranması olan şahısların yakalanması için operasyon düzenledi. 75 ekip ve 269 personelin katılımı ile daha önce belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda hırsızlık ve dolandırıcılık suçları ağırlıklı olmak üzere, çocuğun cinsel istismarı, görevi yaptırmamak için direnme, resmî belgede sahtekârlık ve uyuşturucu madde ticareti gibi suçlardan, 1 ila 5 yıl ağır hapis cezası ile aranan 22 şahıs yakalandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürülen şahısların, tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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