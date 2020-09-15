İzmit pazar alanlarında temizlik sürüyor

İzmit Belediyesi, Doğu Kışla Pazar Alanının kanal temizliğini yaptı.

Doğu Kışla Pazar Alanının sürekli olarak temizlik ve dezenfekte işlemlerini gerçekleştiren İzmit Belediyesi ekipleri, pazar alanının kanal temizliğini de gerçekleştirerek yağmur suyu ızgara giderlerindeki tıkalı alanları arındırdı. Pazar alanının içerisinde bulunan yağmur suyu şebeke hatlarını yıkama tankeri ile temizleyen ekipler, tıkalı olan kısımları ve ızgaraların içerisinde biriken çöpleri de temizledi.

Özellikle pandemi sürecinde vatandaşların daha duyarlı olmasını rica eden İzmit Belediyesi ekipleri, belli aralıklar ile temizlik işlemleri gerçekleştirilen pazar ve otopark alanlarının etrafında bulunan çöp konteynerlerini de a yıkıyor.

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