Leyla Atakan Cup, Beşiktaş'ın galibiyeti ile başladı Beşiktaş: 66 - Hatay BŞB: 60

– İzmit'te düzenlenen 1. Leyla Atakan Cup'ta mücadele eden Beşiktaş, rakibi Hatay BŞB karşısında sahadan 6660'lık skorla galip geldi.

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Leyla Atakan Cup, Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin iddialı takımlarının mücadeleleri ile başladı. Beşiktaş, Fenerbahçe Öznur Kablo, Hatay Büyükşehir Belediyespor ve İzmit Belediyespor’un mücadele edeceği turnuvanın ilk maçında Beşiktaş ile Hatay BŞB karşılaştı.



Beşiktaş’ın hızlı başladığı karşılaşmanın ilk periyotunda Hatay Büyükşehir Belediye farkın açılmasına izin vermedi. Kıran kırana mücadelenin yaşandığı ikinci periyotta savunmasıyla dikkat çeken Hatay BŞB soyunma odasına 3133 geride girdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyunu domine etmeyi başaran Beşiktaş son periyoda da önde girdi (5246). Maçı çevirmek için üstün gayret sergileyen Hatay BŞB’nin gücü yetmedi, Beşiktaş maçtan 6660 galip ayrıldı. Maçın en skorer ismi ise 22 sayıyla Beşiktaşlı Crystal Bradford oldu.



Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Ayşenur Yazıcıoğlu xx, Fatih Güler xx, Samet Erdoğan xx

Beşiktaş: Senay Zeybek x, İremnaz Topuz xx 4, Melisa Korkmaz x 5, Nur Sezen Yavuz x 2, Angela Salvadores xxx 16, Melek Uzunoğlu xx 11, Elif Bayram xx, Nisa Yalçın x 6, Mia Draşkiçeviç x, Crystal Bradford xxx 22

Hatay BŞB: İdil Türk x 4, Selena Kör x, Kübra İmren Siyahdemir xx 13, Derin Yaya xx 5, Özge Yavaş xx 9, Gizem Başaran xx 14, Gamze Güzel x, Mina Berber x, İdal Yavuz x, Hind Ben Abdelkader xx 15, Meryem Alır x, Melike Togal x

1. Periyot: 2513

Devre: 3331

3. Periyot: 5246

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.