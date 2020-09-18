Kıbrıs Gazisi askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

Cihan TEKER/DİLOVASI(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Dilovası ilçesinde, yaşamını yitiren Kıbrıs Gazisi Tahsin Odabaşı (67) askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Dilovası´nda oturan Tahsin Odabaşı, dün rahatsızlanması üzerine Dilovası Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Tahsin Odabaşı, sevk edildiği özel hastanede yaşamını yitirdi. Bugün, Dilovası Cumhuriyet Mahallesi Çardaktepe Camii´nde kılınan cenaze namazının ardından gazinin cenazesi askeri törenle Diliskelesi Mezarlığı´nda toprağa verildi.
DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Dilovası Cihan TEKER
2020-09-18 14:34:13
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