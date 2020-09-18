Başkan Özlü gençlere verdiği yemek sözünü tuttu

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü yeni tip Korana virüs salgını sürecinde telekonferans ile uzaktan görüştüğü lise temsilcileri ile söz verdiği gibi yemek programında buluştu.

Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün hizmet yılında kurularak faaliyetlerine başlayan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü proje ve çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Başiskele’deki liselerin temsilcisi olan öğrenciler ile sürekli iletişim halinde olan birim, kontrollü sosyal hayat döneminde de iletişimi gençlerle birlikte hareket ediyor.

Gençlere pandemi sürecinde telekonferans ile yaptığı yayında yemek sözü veren Belediye Başkanı Yasin Özlü liseli gençlerle yemekte buluştu. Programda konuşan Başkan Özlü, "Korana virüs salgını sürecinde kurallara ve tedbirlere uyarak evlerde kalan siz değerli gençlerimizle iletişimimizi koparmadık. Liselere yaptığımız ziyaretlerimizde gerçekleştirdiğimiz 'Gençlerle Başbaşa' programımızı telekonferans yöntemiyle uzaktan da olsa sürdürdük. Mesafeler uzak olsa da gönlümüz birdi Kente güzel işler kazandırmak için tüm ekibimizle birlikte gece gündüz çalışıp inşa ettiğimiz bu güzel işlere sahip çıkacak yegane güç sizlersiniz. Onları kullanacak ve geleceğe taşıyacak nesil sizsiniz. Bu bağlamda birlikte daha nice güzel işler yapacağımıza inancımız sonsuz. Tedbirler konusunda çevrenizdeki insanlara, büyüklerinize, küçüklerinize sizlerin katkısı büyük olmalı. Onlara destekçi olmalısınız. Örnek olmalı ve doğru yönlendirmeli rehavete kapılan değil, her zaman bilinçli gençlik olmalısınız. Bu konuda da sizlere güveniyor ve inanıyorum” dedi.

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