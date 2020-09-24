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Müdür yardımcısını öldüren öğrenci için 24 yıl hapis istemi

DHA

Müdür yardımcısını öldüren öğrenci için 24 yıl hapis istemi


Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli) KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde, öğrencisi olduğu okulun müdür yardımcısı Necmeddin Kuyucu´yu makam odasında bıçaklayarak öldüren 11'inci sınıf öğrencisi F.Ç.'nin, 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.
Olay, Kocaeli´nin Gebze ilçesinde 2 Nisan 2019 tarihinde meydana geldi. Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Necmeddin Kuyucu, 17 yaşında olan 11'nci sınıf öğrencisi F.Ç. tarafından makam odasında bıçaklandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kuyucu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. F.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkında 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi ile tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan F.Ç.'nin yargılanmasına devam edildi. Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen 3'üncü duruşmaya F.Ç. tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemi aracılığı ile katılırken, öldürülen Necmeddin Kuyucu'nun eşi Gülay Kuyucu, ağabeyleri İbrahim Kuyucu, Metin Kuyucu ve ablası Gülser Yılmaz ile iki tarafın avukatları salonda hazır bulundu.
18 YILDAN 24 YILA KADAR CEZALANDIRILMASI TALEP EDİLDİ
Duruşmada ilk olarak söz verilen öldürülen öğretmenin eşi ve ailesi, önceki taleplerini tekrarlayarak sanık F.Ç.'nin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Ardından Cumhuriyet Savcısı mütalaasını sundu. Mütalaada, aldığı disiplin cezası nedeniyle maktule husumet besleyen F.Ç.'nin öğretmenini öldürmeye karar verdiği, olaydan önce aldığı bıçağı okula getirerek üçüncü teneffüste Kuyucu'nun yanına gittiği, suça sürüklenen çocuğun burada dövüldüğüne ve hakarete uğradığına ilişkin yargılama aşamasında ileri sürdüğü iddiaların doktor raporu ve tanıklar M.K. ve M.K.'nin beyanları dikkate alındığında hakkında haksız tahrik hükümlerinin lehine uygulama amacına yönelik bulundu. F.Ç.'nin tasarlayarak ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme suçunu işlediğinin anlaşıldığı belirtilerek, 18 yıldan 24 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.
EK SÜRE TALEP ETTİ
F.Ç.'nin avukatı mütalaaya karşı yazılı savunma hazırlamak üzere ek süre istedi. Son sözü sorulan F.Ç. ise, "İddia makamının mütalaasına katılmıyorum. Özellikle tasarladığımı iddia etti ve bunun gerekçesi olarak da olaydan bir önceki teneffüste oraya gidip, içeride başkalarını görmem üzerine ayrılıp, bir sonraki teneffüste tekrar gelip eylemi gerçekleştirdiğimi söylemiştir. Önceki teneffüste odaya gittiğim doğrudur. Hatta öğrenciler kapının önündeydi. Onlara, 'Siz bekleyin. Ben görüşüp çıkacağım' dedim. Onlar bana, 'Bizim işimiz uzun, önce biz gireceğiz. Sınıfta hırsızlık olayı oldu. Onu konuşacağız' dediği için ben o teneffüs odaya girmemiş, bir sonraki teneffüs odaya girmiştim. Ben sonraki savunmalarımı, avukatımın savunmasından sonra, bir sonraki duruşmada yapmak üzere süre talep ediyorum" dedi.
Duruşmayı 20 Kasım'a erteleyen mahkeme heyeti, sanık F.Ç.'nin bir sonraki duruşmaya kadar tutukluluk halinin devamına karar verdi. 
KARAR DURUŞMASI YAPILACAK
Duruşmanın ardından açıklama yapan Kuyucu ailesinin avukatı Murat Altun, "Bugün öldürülen öğretmenimiz Necmettin Kuyucu'nun duruşması yapıldı. Suça sürüklenen çocuğun cezai ehliyetinin tam olduğuna dair Adli Tıp Kurumu'ndan rapor geldiği için dosya tamamlandı. Dolayısıyla bugün bizler, katılan vekilleri sıfatıyla esasa ilişkin iddialarımızı açıkladık. Yine iddia makamı da esas hakkındaki mütalaasını beyan etti. Neticede suça sürüklenen çocuğun iddianamede belirtilen şekilde tasarlayarak kamu görevlisini öldürme suçundan cezalandırılmasına yönelik bir mütalaa verildi. Suça sürüklenen çocuğun müdafi esasa ilişkin savunma yapmak üzere süre talep ettiğinden dolayı mahkeme süre talebini kabul etti. Sonuç itibariyle 20 Kasım günü dosyanın karar duruşması yapılacak" diye konuştu.
DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Haluk TURGUT
2020-09-24 17:04:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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