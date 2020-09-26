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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir Konservatuarı’nda yeni eğitim dönemi başlıyor

İHA

Büyükşehir Konservatuarı’nda yeni eğitim dönemi başlıyor

Kocaeli Büyükşebir Belediyesi Konservatuarı’nda 28 Eylül Pazartesi itibariyle yüz yüze eğitimler verilmeye başlıyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı’nda yeni eğitim dönemi başlıyor. Korona virüs pandemisi sebebiyle bu yıl yetenek sınavıyla yeni öğrenci almayan konservatuvarda dersler uzaktan eğitimle online veriliyordu. 28 Eylül Pazartesi itibariyle yüz yüze eğitimlerin verilmeye başlanacağı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı’nda, sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uyularak yeni eğitim dönemi başlıyor. Hijyen, mesafe, maske kurallarına uyularak verilecek derslerin sonunda sınıflar havalandırılacak. Birebir eğitimler 30 dakika yapılırken, solfej ve nazariyat gibi toplu eğitimler konferans salonu ve büyük sınıflarda sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek yapılacak. Öte yandan sınıflardaki öğrenci sayısı ve ders saatleri de azaltılacak.
Bu yıl korona virüs pandemisi nedeniyle yeni öğrenci almayan, eski öğrencilerle eğitime devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı’nda 7 bölüm 28 branşta eğitim verilecek. 28 Eylül Pazartesi itibariyle 20202021 eğitim döneminin başlayacağı Büyükşehir Konservatuarı’nda öğrenciler, pandemi sebebiyle uzaktan eğitimle devam ettikleri eğitimlerine yüz yüze eğitimle devam edecek. Batı Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Türk Din Musikisi, Güzel Sanatlar, Geleneksel Sanatlar ve Bale bölümlerinde verilen eğitimler öncesinde 1.5 metre sosyal mesafe kuralını hatırlatan uyarılar sınıflara asıldı, sınıflar dezenfekte edildi. Konservatuvar öğrencileri sosyal mesafe kurallarına uygun olarak maskeli bir şekilde eğitim alacak.
Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde yer alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, Seka Kültür Alanında yer alan Geleneksel Sanatlar Eğitim Merkezi, Anıtparkta yer alan Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi ve SDKM’de yer alan bale sınıfında dezenfekte işlemleri yapıldı. Ders öncesi ve sonrasında sınıflar havalandırılacak. Eğitim merkezlerinin girişleri ile belirli alanlarına el hijyeni için dezenfektanlar konuldu. Pandemi tedbirleri kapsamında koro çalışmalarına birinci dönem ara verilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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