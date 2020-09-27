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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ticari taksi sürücülerine Covid-19 eğitimi

İHA

Ticari taksi sürücülerine Covid-19 eğitimi

Covid19 salgınına yönelik alınan tedbirler devam ederken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ticari taksi sürücülerine salgın eğitimi verdi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Covid19 salgını nedeniyle meslek gruplarına yönelik eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşların günlük kullandığı taksi sürücülerine eğitim verildi. Daha önce berberler, kuaförler, okul kantinleri, anaokulu ve kreşler, emniyet müdürlüğü personellerine yönelik eğitimlerden sonra şimdi ticari taksiler ve taksi duraklarında Covid19 tedbirleri kapsamında alınması gereken önlemler ile ilgili eğitim verildi. Tüm Türkiye’de Covid19 salgınına yönelik alınan tedbirler devam ederken Kocaeli’nde bulunan bin 100 taksiciyi hedef alan eğitimler, vatandaşların ulaşım güvenliğini sağlaması açısından büyük önem taşıyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık Eğitim birimince verilen eğitimler Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Eğitim sonunda kısa bir konuşma yapan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ebubekir Ardıç, “Bugün taksiciler taksimetreleri açmayıp buraya geldiler. Demek ki bu konuya önem veriyorlar. Yaklaşık 6 aydır Covid19 ile mücadele ediliyor. Maalesef bu hastalıktan dolayı birçok insanımız hastalandı ya da hayatını kaybetti. Kendimizi, ülkemizi ayakta tutmak için neler yapmalıyız, bunlar üstüne duracağız. Temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak bu dönemi atlatacağız. Devletimiz zaten salgınla ilgili olarak gerekli araştırmaları yapıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sizlere destek vermeye devam edeceğiz” dedi.
Büyükşehir Belediyesi’nin her zaman esnafın yanında olduğunu ifade eden Kocaeli Şoförler ve Otomobilciler Esnafı Odası Başkanı Kemal Kaya, “Şehrimiz, ülkemizin önde gelen sanayi ve turizm kentlerinden biridir. Bu güzel ilimizin ulaşım hizmetini sağlıklı bir şekilde yürütebilmek adına Büyükşehir Belediyemizden Covid19 salgını tedbirleri konusunda eğitim talep ettik. Bizleri kırmadılar. Bu hizmeti sağlayan, emeği geçen herkese tüm arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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