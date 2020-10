Kadınlar cami yaptırabilmek için yufka satıyor, tuğla taşıyor Ellerinin hamuruyla harç karıp tuğla taşıyorlar

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yaşayan kadınlar, mahalleye cami yaptırabilmek her gün binlerce yufka açıp satıyor. Emektar kadınlar, ayrıca caminin bir an önce tamamlanabilmesi için, ellerinin hamuruyla harç karıp, tuğla taşıyor.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Uzuntarla Mahallesi’nde yaşayan kadınlar, bölgeye cami yaptırabilmek için anlamlı bir projeye imza atıyor. Cami yapımı için kolları sıvayan emektar kadınlar, el emekleriyle her gün binlerce yufka açarak, satılan yufkaların paralarıyla caminin eksik malzemelerini alıyor. Yufka açmak için sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan kadınlar, bir fabrikada çalışırcasına emek sarf ediyor. Bu uğurda günlük yaşantılarından fedakarlık yapan kadınlar, bazı günler geç saatlere kadar çalışıyor. Öte yandan kadınlar, caminin bir an önce tamamlanabilmesi için ellerinin hamuruyla harç karıp, inşaatın tuğlalarını taşıyor. Kadınlar, caminin yapımı tamamlandıktan sonra ise, yine bu şekilde çalışmaya devam ederek başka yerlere de yardım edebilmeyi istiyor.

Camiye katkıda bulunmak için gönüllü kadınlarla 2 yıldır yufka açtıklarını belirten Uzuntarla Mahalle Muhtarı Nimet Karagöz, "Halk, vatandaşlar, her yerden duyanlar bize destek çıkıyor. Onlara ayrı ayrı teşekkür ederiz. Tabii ki her yerden destek bekliyoruz. İnşallah hayırlısıyla Allah bize bunu bitirmeyi nasip eder. Biz 2025 bayanla bu işe başladık. Şu anda pandemi dolayısıyla 10 kişi, 9 kişi, genelde 11’i geçirmiyoruz. Dönüşümlü olarak bu işi bitirmeye çalışıyoruz" dedi.



“Taleplerimiz de çok yoğun”

Bir yerde çalışmadıkları ve maaşları olmadığı için caminin yapımına bu şekilde katkı sağlayabilmeyi düşündüklerini söyleyen Karagöz, “En azından biz de bir katkıda bulunalım, bizim de bir desteğimiz olsun diye sağ olsun mahalle halkı, bayanlarla yufka yapmaya başladık. Taleplerimiz de çok yoğun. Bazen yetiştiremeyebiliyoruz da yani. Talepleri bayanlar kendi sosyal medyalarından paylaşıyorlar. Zaten köy halkı olarak katkıda bulunmak için bize destek çıkmak için ramazan yufkaları yapıyorlardı onu bıraktılar hem camiye destek olalım hem de kendi ihtiyacımızı karşılayalım diye bizi yalnız bırakmadılar. Tüm halkımıza çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.



“Bir fabrikada çalışır gibi bayanlar burada gönüllü olarak çalışıyor”

Günde en az bin yufka yaptıklarını vurgulayan Karagöz, “Aşağıya hiç düşmedik. Bin 300, bin 400 yufka yaptığımız zamanlar da oldu. Talep çok olduğu zaman çift vardiya yaptığımız zamanlar da oldu. Gece de çalıştığımız oldu o zaman yaptığımız yufka sayıları 2 binleri buldu. Eşlerimiz destek çıktığı için biz burada çalışabiliyoruz. Eşlerimize de teşekkür ediyoruz. Hanımların da eşlerine ben zaten ara ara teşekkür ediyorum gönderdikleri için. Ellerinden geldiğince onlarda yardımcı oluyorlar bize sağ olsunlar. Buraya gelmek isteyen bayanlar sabah buraya geleceğiz diye geceden evdeki işlerini hallediyorlar. Yemeklerini, ekmeklerini, her şeylerini hazırlıyorlar. En geç saat 08.30’da buraya geliyoruz. Ben hamur yoğurmaya hazırlanıyorum, diğer arkadaşlarımız sobaları yakıyor, kimisi temizliğini yapıyor. Çünkü akşamdan temizlik yapmıyoruz sobalarımızı sıcak olduğu için. Sabahtan temizliği yapıyoruz, en geç 09.30 gibi de yufkalarımızı açmaya başlıyoruz. En erken 17.00’da dağılıyoruz. Bir fabrikada çalışır gibi bayanlar burada gönüllü olarak çalışıyor. Bu işi yaptığımızı duyanlar çok mutlu oluyor. Böyle bir şey düşündüğümüz için bizimle gurur duyuyorlar. ‘Keşke bizde yapabilsek, sizler de bize örnek oluyorsunuz’ diyen çok kişi var” şeklinde konuştu.



“Burada ellerinden ne geliyorsa yapmaya çalışıyorlar”

Kadınların yufka yapımından sonra caminin inşasındaki işlere de yardım ettiklerini kaydeden Karagöz, “Yufka yapımından sonra tuğla taşıyor bayanlarımız. Kum varsa kum taşıyorlar, harç yapmaya yardım ediyorlar. Odun taşıyorlar. Yani burada ellerinden ne geliyorsa yapmaya çalışıyorlar. Bir an önce bitirip başka yardımlar yapalım diye heyecanla çalışıyorlar" dedi.



“Bir işe gider gibi severek geliyoruz buraya”

Yufka yaptıkları için çok mutlu olduklarını çok kaydeden Ayşe Özdin ise, “Çalışmak için özenerek geliyoruz. Sabah 09.00 gibi geliyoruz, akşam işimiz bittiği zaman gidiyoruz. Tabii ki evdekileri de ihmal etmeden yapıyoruz. Evde de işimiz var, hayvanlarımız var. Aynı bir işe gider gibi severek geliyoruz buraya” ifadelerini kullandı.

