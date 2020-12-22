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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağır tonajlı araçların geçtiği yol daha güvenli hale geldi

İHA

Ağır tonajlı araçların geçtiği yol daha güvenli hale geldi

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde ağır tonajlı araçların kullandığı Cumhuriyet Caddesi, 4 şeride çıkartılarak daha güvenli hale getirildi.
Koaceli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri bölgede önemli bir görevi üstlenen Kartepe ilçesi Uzunbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde yol çalışması yaptı. Ağır tonajlı araçların geçtiği ve birçok fabrikaların bulunduğu bölgeye köprü ve 4 şeritli yol yapılarak, ulaşımın daha güvenli ve kaliteli olması sağlandı. Yoldaki çalışma kapsamında 25 metre uzunluğunda 22,5 metre genişliğindeki köprü yapımı da tamamlandı.
Ekipler köprüye yaklaşım yolu olan 200 metrelik kısımda bin 800 ton üç kat asfalt serdi. Fabrikaların bölgede yoğun olmasından dolayı ağır tonajlı araçların sıkça kullandığı yola, mukavemeti arttırmak ve aşınmayı geciktirmek için bitümlü temel ve binder asfalt tabakası serildi. Bölgede fabrikaların yoğunlukta olması sebebiyle ağır tonajlı araçlar tarafından sıkça kullanılan yol, yapılan dört şeritli köprü ve yol ile daha güvenli ve konforlu hale getirildi.

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