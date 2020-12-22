Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve bir oyun şirketinin iş birliğiyle online olarak düzenlenen ‘Kocaeli Zula Turnuvası’ başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve bir oyun şirketinin işbirliğiyle gerçekleşen Kocaeli'ndeki Zula oyuncularının birbirleriyle kıyasıya mücadele edeceği, 10 bin TL ödüllü ‘Kocaeli Zula Turnuvası’ başladı. 100’ün üstünde Zula oyuncusunun kurduğu 16 takımın katıldığı ilk turun ardından çeyrek finalistler belli oldu. 20 Aralık Pazar günü başlayan Kocaeli Zula Turnuvası, 28 Aralık Pazartesi günü büyük final karşılaşması ile sona erecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını sürecinde evde kalan gençlerin kaliteli vakit geçirebilmesi için alternatif yarışmalar düzenliyor. Geleceğin sporu olarak görülen elektronik sporların yaygınlaştırılmasına destek olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bir oyun şirketinin iş birliğiyle online olarak Zula Turnuvası düzenliyor. 20 Aralık Pazar günü başlayan Kocaeli Zula Turnuvası, 100’ün üstünde Zula oyuncusunun kurduğu 16 takımın katıldığı kıran kırana geçen müsabakalara ev sahipliği yaptı. 8 takımın çeyrek finale çıktığı maçlardan sonra çekişme 21 Aralık’ta devam etti. Daha sonra yarı finale çıkmak için yarışan takımların içinden en iyi dört ekip yarı finale kaldı.

28 Aralık günü gerçekleşecek Kocaeli Zula Turnuvası’nın final karşılaşmasında kupa ve büyük ödülün sahibi takım belli olacak.

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