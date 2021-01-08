Otomobilde yanarak öldü

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Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/KARAMÜRSEL (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Karamürsel ilçesinde U.K. (25), otomobilinde çıkan yangında, yaşamını yitirdi.

Karamürsel ilçesi Kayacık Mahallesi´nde oturan U.K., bugün iş başı yapacağı Gölcük Tersanesi´ne gitmek için 41 KL 262 plakalı otomobilini çalıştırdı. Bu sırada otomobil alev aldı. Çevredekiler, polis ve itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekibi, yangına müdahale ederek söndürdü. Araçtan çıkmayı başaramayan U.K.'nin yanarak yaşamını yitirdiği belirlendi.

U.K.´nin cansız bedeni, Karamürsel Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Karamürsel Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2021-01-08 10:48:22



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