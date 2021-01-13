2020 yılında Akademi Liseler gençlerin uğrak yeri oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2020 yılında Akademi Liseler gençlerin uğrak yeri oldu

İHA

2020 yılında Akademi Liseler gençlerin uğrak yeri oldu

Kılavuz Gençlik projesi kapsamında kurulan Akademi Lise’ler 2020 yılında da gençlerin uğrak mekanı oldu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi gençlik projesi Kılavuz Gençlik, ilköğretim, lise ve üniversite gençliğine yönelik salon programları, tematik kamplar, akademik çalışmalar, sosyal aktiviteler, sportif etkinlikler ve kulüp faaliyetleri olmak üzere birçok alanda hizmet veriyor. Kılavuz Gençlik projesi kapsamında kurulan Akademi Lise’ler 2020 yılında faaliyetlerini, korona virüs önlemleri eşliğinde sürdürdü. Gençliğin tehlikelerden uzak tutulması, bilgi ve becerilerinin arttırılmasına yönelik nitelikli bir zaman dilimi sunularak hizmetler yürüten Akademi liseler, sosyal medyadan canlı yayınlarla gençlerle buluştu.
Gençlik Buluşmalarının birincisi 17 Ocak Cuma günü Akademi Lise Yazarlık Atölyesi’ne başvuran öğrenciler ve söyleşiye davetli çok sayıda öğrenci ile birlikte Kartepe Nurettin Topçu Akademi Lise Kütüphanesi’nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Buluşmada öğrencilerin olaylara bakışı dikkate alınırken aynı zamanda şehrin imkânlarının gelişmesi, üretimin sağlık ekseninde arttırılması, geleceğin teknolojisini üretirken izlenecek yollar konuşuldu. Buluşmada Başkan Büyükakın birikimlerini öğrencilerle paylaştı. Bununla birlikte gençler de kendi fikirlerini paylaşma imkânı buldular. Sosyal medyadan gerçekleştirilen canlı yayınlara psikoloji, edebiyat ve sinema gibi dallarda uzman konuklar katıldı. Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu ile 'Güçlü Aile Bağışıklığı' ile başlayan canlı yayınlar Yazar Serdar Tuncer'in katılımıyla ‘Kalbine Dön’ , Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın katılımıyla ‘Ruh Sağlığımız ve İnanç Psikolojisi’ , senarist ve yönetmen Osman Nail Doğan ile ‘Tutunamayanlar’ ve Gazeteci Yazar İsmail Kılıçarslan ile “Birtakım Cinslikler” konuları işlendi.
Yayınlar özellikle gençler tarafından takip edilirken sosyal medya üzerinden gerçekleşen programlara yoğun ilgi oldu. Canlı yayınlar akşam saatlerinde yapılırken gençler yayınları takip ederek konuklara sorular da yöneltebildi. Canlı yayınları yaklaşık 215 bin kişi izledi. Korona virüs salgınıyla beraber öğrencilere destek olmak için YKS’ye hazırlanan gençlere “Ara’da Bir Görüşelim” uygulaması geliştirildi. Uygulamayla gençlere çevrimiçi olarak psikososyal destek verilirken okullarda yüz yüze eğitime ara verildiği andan itibaren “Ara’da Bir Görüşelim” uygulamasıyla gençlerin sınav kaygısının azaltılması amaçlandı. Öğrenciler psikososyal yönden desteklenirken özelikle sınavlarla ilgili oluşabilecek soru işaretlerinin minimum seviyeye çekilmesi hedeflendi. Mart ayından itibaren vaktinin büyük kısmını evde geçiren ve sınavlara hazırlanan gençlere akademi liselerdeki rehberlik ve psikoloji danışmanları tarafından telefonla iletişim kurularak destek verildi.
Bu alanda ilgisi ve yeteneği olan gençleri keşfetmek ve onları alanında yetkin ve tecrübeli yazarlar tarafından geliştirmek amacıyla Akademi Liselerde bu yıl da Yazarlık Atölyesi devam etti. Deneme, şiir, portre, hikâye ve karikatür alanında yeteneği olan ve kendisini geliştirmek isteyen lise öğrencileri için verilen eğitimlerden öğrenciler faydalanırken, eğitimler dönem içerisinde toplam 16 hafta sürdü. Yazarlık atölyesi pandemi döneminde ise çevirim içi olarak devam etti.
Geçmişte yaşanan olayları fark ve idrak etme, farklı coğrafyaların tanınması ve tarihte yaşanan olaylar hakkında bilinçlenmesi amacıyla her yıl düzenlenen Gönül Coğrafyası Okumaları, 2020 yılında Türkistan Semerkant ve Buhara bölgelerini konu aldı. 2020 eğitim öğretim yılı için belirlenen bu başlık kapsamında Kocaeli genelinde 125 okuldan 4 bin 410 öğrenci başvuruda bulundu. Bu yıl projeye dâhil olan öğrenciler, Necip Kiylani'ye ait “Türkistan Geceleri” ve Yılmaz Öksüz'ün “Piri Türkistan” kitaplarını okuyarak hazırlık yapmıştı. Dereceye giren öğrenciler için Semerkant’a planlanan gezi ise pandemi sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.
2020 eğitim öğretim yılının ilk yarısının ardından Akademi Liselerin sonraki döneme dair beklenti ve hedeflerini belirlemek üzere üç günlük hizmet içi eğitimi yapıldı. Konularında uzman eğitmenlerin katılımıyla üç günlük eğitim Gebze Kılavuz Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi. Hizmet içi eğitimine ilk gün Uzm. Psk. Feyzullah Gürdaş ve Yazar Dursun Çiçek katılırken, ikinci gün ise eğitmenlerimize Prof. Dr. Nurullah Genç ile Sosyal Medya Derneği Başkanı Said Ercan seminer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karla mücadele ekipleri hazır
YEREL HABERLER Karla mücadele ekipleri hazır
Kartepe'de kar kalınlığı 20 santime ulaştı
YEREL HABERLER Kartepe'de kar kalınlığı 20 santime ulaştı
Villa ve dernekte oyun oynayan 26 kişiye ceza
YEREL HABERLER Villa ve dernekte oyun oynayan 26 kişiye ceza
Başkan Şayir’den başarılı personele ödül
YEREL HABERLER Başkan Şayir’den başarılı personele ödül
Körfez’de bozulan parke taşları yenileniyor
YEREL HABERLER Körfez’de bozulan parke taşları yenileniyor
Engelsiz Taksi ile 5 bin 213 ulaşım hizmeti
YEREL HABERLER Engelsiz Taksi ile 5 bin 213 ulaşım hizmeti
Kocaeli'de tır şoförü evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Kocaeli'de tır şoförü evinde ölü bulundu
Virüse aldırmadan dernekte kumar oynayanlar polise yakalandı
YEREL HABERLER Virüse aldırmadan dernekte kumar oynayanlar polise ...
Başiskele'de son bir yılda 70 bin ton atık toplandı
YEREL HABERLER Başiskele'de son bir yılda 70 bin ton atık toplandı
Kartepe’de sokak hayvanları mamasız kalmıyor
YEREL HABERLER Kartepe’de sokak hayvanları mamasız kalmıyor
TIR şoförü intihar etti
YEREL HABERLER TIR şoförü intihar etti
Körfez Sosyal Hizmetler Merkezi hizmete başladı
YEREL HABERLER Körfez Sosyal Hizmetler Merkezi hizmete başladı
Gebze Zabıta ekiplerinden fırın denetimi
YEREL HABERLER Gebze Zabıta ekiplerinden fırın denetimi
Geleceğin yıldızları Hereke’den yetişecek
YEREL HABERLER Geleceğin yıldızları Hereke’den yetişecek
Önce 'Dertleniyor' dediği bakana daha sonra Cumhurbaşkanına elleriyle Kur'an-ı Kerim yazdı 6 ayda yazdığı Kur'an-ı Kerim'leri Cumhurbaşkanı ve Sağlık Bakanına hediye edecek İbadethaneye çevirdiği evinin bodrumunda 32 yıldır Kur'an-ı Kerim yazıyor El yazması Kur'an yazan kimya emeklisi Lokman Arslan: "Sağlık Bakanımız dertleniyor, üzülüyor. O dertlendikçe bizde dertlendik" "Evde kalınca Sağlık Bakanına ve sağlık teşkilatına Kur'an-ı Kerim yazmaya karar verdim"
YEREL HABERLER Önce 'Dertleniyor' dediği bakana daha sonra ...
Pandemide yazlık evlerini tercih edenlerin sayısı 5 kat arttı
YEREL HABERLER Pandemide yazlık evlerini tercih edenlerin sayısı 5 ...
60 yılda bin 200 ata tohum toplayıp tohum bankası kurdu 
YEREL HABERLER 60 yılda bin 200 ata tohum toplayıp tohum bankası ...
TIR'ın açılan dorsesi üst geçide çarptı
YEREL HABERLER TIR'ın açılan dorsesi üst geçide çarptı
D100’de damperi açılan tırın dorsesi üst geçide çarptı
YEREL HABERLER D100’de damperi açılan tırın dorsesi üst geçide ...
Suriyeli ailelerin bıçaklı ve sopalı kavgasında 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Suriyeli ailelerin bıçaklı ve sopalı kavgasında 2 ...
İki aile arasında çıkan alacak verecek kavgası: 2 yaralı
YEREL HABERLER İki aile arasında çıkan alacak verecek kavgası: 2 ...
Kendisini sollayan araca çarpmamaya çalışırken bisikletliye çarptı
YEREL HABERLER Kendisini sollayan araca çarpmamaya çalışırken ...
Karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı kadın yaralandı
YEREL HABERLER Karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı kadın ...
Kocaeli´de elektronik sigara ve tütün operasyonu
YEREL HABERLER Kocaeli´de elektronik sigara ve tütün operasyonu