Gebze bölgesindeki projeler hızla ilerliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze bölgesinde birçok projeyi tamamlarken büyük projelerde önemli ilerlemeler kaydetti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği projeler ile vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor, gelişimlerine de katkıda bulunuyor. İl genelinde olduğu gibi Çayırova, Gebze, Darıca ve Dilovası ilçelerini kapsayan Gebze bölgesindeki pek çok proje de hızla devam ediyor.

2020 yılında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Korona virüs salgını nedeni ile hayat olumsuz etkilenirken sokağa çıkma yasakları uygulandı. Hayatı olumsuz etkileyen koşullara rağmen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi pek çok projede çalışmalara devam etti. Tüm il genelinde olduğu gibi Gebze bölgesindeki tüm proje ve çalışmalar, sokağa çıkma yasaklarının olduğu günler dahi gece gündüz sürdürüldü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca ilçesine içerisinde basketbol ve voleybol sahasının bulunduğu modern spor salonunu 2021 yılı ocak ayı itibari ile tamamladı. 34 milyon 334 bin TL’ye mal olan bin 800 kişilik modern spor salonu tesisinde 55 araçlık otopark, 126 metrekare alanda basketbol ve voleybol sahası, platesaerobik salonu, fitness salonu ve çok amaçlı salon ofis, antrenör odaları, hakem odaları, müdür odası, ilk yardım odası, basın toplantı odası, haberleşme odası, güvenlik odası, mutfak, kantin, 6 adet soyunma duş ve tuvalet alanları, engelli soyunma duştuvalet alanları ve depo gibi birimleri bulunuyor. Bodrum, zemin ve tribün kat şeklinde inşa edilen yapı, pek çok sporun yapılmasına olanak verecek.

Gebze ilçesinde birçok yatırımı bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ana isale hattı üzerinde oluşabilecek arızalara son vermek için ve gelecekteki nüfus yoğunluğunu dikkate alarak içme suyu hattını yeniledi. Toplamda 4 bin 580 metre uzunluğundaki proje dahilindeki üç etap tamamlandı. Çelik borulardan imalatı yapılan yeni içme suyu hattı, yaklaşık 20 milyon TL’ye mal oldu. Çalışma kapsamında Adem Yavuz, Cumhuriyet, Mimar Sinan, Yavuz Selim, Ulus ve Hürriyet Mahallesi üstü kotları, Mevlana ve İstasyon Mahallelerinin bir kısmı, Hacı Halil, Yenikent, Gaziler, Mustafa Paşa, Köşklü Çeşme, Osman Yılmaz, İnönü, Güzeller, Kirazpınar, Arapçeşme, Sultan Orhan, Tatlıkuyu, Barış, Muallimköy ve Tavşanlı Mahalleleri’ni besleyen 1200 mm’lik CTP ana isale hattı tamamen iptal edilerek yenilenen 4 bin 580 metre uzunluğunda çelik boru ile uzun süreli su kesintilerinin önüne geçilmiş oldu. Ayrıca Dilovası ilçesinin büyük kısmının içme suyunu karşılayan Liman Caddesi’nde bin 400 metrelik içme suyu alt yapı hattı, yüksek basınçlara dayanıklı borular kullanılarak yenilendi. Gerçekleştirilen çalışma ile ilçede meydana gelen su kesintileri en az indirilmiş oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Gebze’de hali hazırda lise öğrencilerine yönelik ücretsiz hizmet veren Akademi Lise’den bir yenisi daha hayata geçirdi. Bu kapsamda Büyükşehir, Gebze Osman Yılmaz Mahallesi Şehit Numan Dede Caddesi üzerinde bulunan binayı Akademi Lise’ye dönüştürdü. Tüm imalatların tamamlandığı bina yakın zamanda iç mobilya ve araçgereçlerin yerleştirilmesi ile Gebze’nin gençlerine hizmet vermeye başlayacak. Gebze’ye yapılan ikinci Akademi Lise 5 bin metrekarelik bina, 2 bodrum, zemin kat, asma kat, 6 normal kat ve çatı katı olmak üzere 10 kattan oluşuyor. Eğitim verecek olan Akademi Lise içinde 14 derslik bulunuyor. Bunun yanı sıra bina içinde 115 metrekarelik spor salonu, 100 kişilik konferans salonu, kütüphane, bilgisayar salonu, oyun odası, 2 adet dinlenme salonu, fuaye alanı, tuvaletduş, mutfak, depolar, 2 adet divane ve yönetici ile eğitim personeli odaları hizmet verecek.

Şehirde kimsenin aç ve açıkta kalmaması için gayret gösteren Büyükşehir Belediyesi sıcak bir aşa, sıcak bir yuvaya hasret kalan vatandaşların ihtiyacını Barınma ve Konaklama Merkezleri ile sağlıyor. Bu kapsamda Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi’nde kurulan yeni merkez 7 gün 24 saat hizmet vermeye başladı. Merkezde toplamda 58 kişi kalabiliyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı Barınma ve Konaklama Merkezi, Kocaeli’nde bulunan ihtiyaç sahibi kişiler, engelliler, yaşlılar, afet sonrası konaklama ihtiyacı olan aileler, hasta ve refakatçilerine de hizmet verecek. Yılın 12 ayında hizmet veren merkezde üç öğün yemek, temizlik ve sağlık hizmetleri ücretsiz bir şekilde sunuluyor. Konforlu ev sisteminde bulunan asansörlü merkezin her katında mutfak, tuvalet ve banyo bulunuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, geleceğin sporcularının yetişeceği Sporcu Eğitim Merkezi’ni Gebze’ye kazandırıyor. Yaklaşık ihale bedeli 20 milyon TL olan Gebze Sporcu Eğitim Merkezi 15 bin 590 metrekare kapalı alanına sahip. Tesiste 134 araçlık otopark ve fuaye alanlarının yanı sıra güreş, judo, boks, teakwondo, karete ve okçuluk salonu yer alacak. 210 kişilik seminer solunun yer alacağı merkezde, soyunma ve duş alanları da olacak. Hacı Halil Mahallesi’nde inşa edilen sporcu eğitim merkezinin inşa yoğun çalışma temposu ile devam ediyor. Gebze D100 Karayolunun hemen yanında bulunan sporcu eğitim merkezinden ulaşımın kolay olması sebebi Dilovası, Çayırova ve Darıca’da ikamet eden vatandaşlarda yararlanabilecek.

Kocaeli’de özellikle bahar aylarında yağan aşırı yağışlarda, şehrin belli noktalarında su baskınları ortaya çıkıyor. Bu gibi durumlara son vermek isteyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, D100 Karayolu Dilovası ilçesinde bulunan Batı Köprülü Kavşağı’nda yatay sondaj ve yağmursuyu hattı imalatları gerçekleştiriyor. Yapılan çalışma ile yağışlarda oluşan su baskınlarının önüne geçilecek ve D100 Karayolunun, İstanbul ve Ankara yönlerindeki trafiğinin aksamadan devam etmesi sağlanacak. Proje dahilinde inşa edilen yatay sondajlı yağmursuyu hattı, aşırı yağışlarda köprülü kavşak bölgesinde oluşabilecek su baskınlarının önüne geçecek. İnşa edilecek olan hat ile köprü altına gelen yağmur suları, Dil Deresi’ne tahliye edilecek.

Gebze’ye yeni bir spor tesisi daha kazandıracak olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında Cumhuriyet Mahallesi’ndeki yüzme havuzu çalışmalarını sürdürüyor. Proje kapsamında içerisinde basketbol ve voleybol sahasının bulunduğu spor salonunu tamamlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kısa kulvar yüzme havuz inşasındaki çalışmalara devam ediyor. İçerisinde üç adet çok amaçlı salonun bulunduğu havuz yapısında, havuz 15,60 çarpı 25 metre ölçülerinde olacak. Ayrıca 2 kulvarlı 80 santimetre derinliğinde 15,60 çarpı 5,20 ölçülerinde çocuk havuzu bulunacak. Yüzme havuzunun birinci katında da eğitim salonu, kafeterya ve 130 kişilik tribün yer alacak. Havuzun toplam inşaat alanı 3 bin 96 metrekare sahip bulunuyor. Tesisin dışında 100 araçlık bir de otopark oluşturulacak.

Gebze OSB bölgeleri ile Gebze ilçe merkezi ve D100 Karayoluna bağlantı sağlayan TEM Otoyolu üzerindeki Tembelova ve Kirazpınar köprülerinde, özellikle sabah ve akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Karayolları Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa hayata geçireceği proje kapsamında TEM Otoyolu’na kuzey ve güneyde paralel tek yönlü sürekli, yan yollar yapılıyor. Her iki yan yol arasında geçişlere izin verecek dönüş noktaları inşa ediliyor. Böylece doğubatı aksındaki tüm sinyalize kavşaklar ortadan kaldırılacak. Bölgede ulaşım ağını büyük ölçüde rahatlatacak proje kapsamında eski 2 köprü yıkılarak yerine daha geniş 4 yeni köprü inşa ediliyor. Kirazpınar Mahallesi ile Sultan Orhan, İnönü ve Arapçeşme Mahalleleri arasındaki otoyol mevkisinde mevcutta 2 çarpı 1 olarak hizmet veren Tembelova ve Kirazpınar Köprüleri 2 çarpı 2 şeritli olarak yıkılarak yeniden yapılıyor. Yine proje kapsamında Tembelova Köprüsü’nün batısına 2 çarpı 1 ve Kirazpınar Köprüsü’nün doğusuna 2 çarpı 1 şeride sahip yeni iki köprü inşa ediyor. Proje dahilinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karayolları tarafından inşa edilen köprülerin kuzey ve güney taraflarına, toplamda 12 kilometre uzunluğunda yeni yan yol ve kavşak kolları inşa ediyor. Ayrıca iş kapsamında birçok alt ve üst yapı imalatı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştiriliyor.

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