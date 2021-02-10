Kendisini elektrik direğine asıp, intihar etti



Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde bunalıma girdiği öne sürülen Ahmet T. (26), kendisini evinin yakınındaki elektrik direğine asarak yaşamına son verdi.

Gölcük ilçesi Saraylı köyünde su almaya giden bir vatandaş elektrik direğinde kendini iple asmış birini görünce hemen jandarma ve 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları kontrolde Ahmet T. olduğu belirlenen kişinin öldüğünü tespit etti.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ahmet T.´nin cansız bedeni Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Ahmet T.'nin bir süredir bunalımda olduğu belirtildi.FOTOGRAFLIDHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER

2021-02-10 16:54:28



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