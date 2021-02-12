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Kocaeli'de 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

DHA

Kocaeli'de 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı


Dinçer AKBİR/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Ovacık Mahallesi D-100 Güney Yan Yolu üzerinde meydana geldi. Ankara yönünde ilerleyen Kamil A. yönetimindeki 16 AFR 028 plakalı otomobil, iddiaya göre yol kenarındaki bir teknoloji marketin otoparkına girmek için yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen Çetin B.'nin kullandığı 41 KY 352 minibüs, otomobile çarptı. Minibüsün arkasındaki Göksal K. yönetimindeki 41 ADY 350 plakalı bir çiçek firmasına ait minibüs de duramayarak kaza yapan araçlara çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada 41 ADY 350 plakalı minibüste sıkışan sürücü Göksal K. ve yanındaki ismi öğrenilemeyen kadın yolcu itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Başiskele Dinçer AKBİR
2021-02-12 18:22:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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