Kocaeli'de "Gönülden Gönüle" projesinde ev ziyaretleri sürüyor

Kocaeli Valiliğince yürütülen "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında 40 aile ziyaret edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz'un öncüsü olduğu proje doğrultusunda şehit yakınları, gaziler, yaşlılar, engelliler, öksüz ve yetimler ile ihtiyaç sahibi aileler ziyaret edilerek, gönül köprüleri kuruluyor.

Bu kapsamda Vali Yardımcısı Ekrem Çalık Gebze'de, Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy Karamürsel'de, Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy Kartepe'de ve Vali Yardımcısı Şenol Kaya da Darıca'da ziyaretler gerçekleştirdi.