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        Kocaeli'de "Gönülden Gönüle" projesinde ev ziyaretleri sürüyor

        Kocaeli Valiliğince yürütülen "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında 40 aile ziyaret edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 18:33 Güncelleme: 22.03.2024 - 18:33
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        Kocaeli'de "Gönülden Gönüle" projesinde ev ziyaretleri sürüyor
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        Kocaeli Valiliğince yürütülen "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında 40 aile ziyaret edildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz'un öncüsü olduğu proje doğrultusunda şehit yakınları, gaziler, yaşlılar, engelliler, öksüz ve yetimler ile ihtiyaç sahibi aileler ziyaret edilerek, gönül köprüleri kuruluyor.

        Bu kapsamda Vali Yardımcısı Ekrem Çalık Gebze'de, Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy Karamürsel'de, Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy Kartepe'de ve Vali Yardımcısı Şenol Kaya da Darıca'da ziyaretler gerçekleştirdi.

        İhtiyaç sahibi 40 hanede aile fertleriyle bir araya gelen Çalık, Aksoy, Ulusoy ve Kaya, vatandaşların durumlarını yerinde inceledi.

        Çalık, Aksoy, Ulusoy ve Kaya, ihtiyaç ve isteklerin yerine getirilmesi noktasında çalışmaların yapılacağını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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