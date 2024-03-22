7 aylık evli Gülhan'ı öldüren takıntılı eski erkek arkadaş, İstanbul'da yakalandı

KOCAELİ'de, evlenmesini takıntı haline getirdiği eski kız arkadaşı Gülhan Esen'i (25) tabancayla vurup öldüren Muhammed T., 6 gün sonra polis tarafından İstanbul’da yakalandı.

Olay, 16 Mart'ta saat 07.00 sıralarında, Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Halı Saha Sokak'ta meydana geldi. İşe gitmek için evden çıkan 7 aylık evli Gülhan Esen, plakası alınamayan araçtan inen kimliği belirsiz şüpheli tarafından tabancayla başından vuruldu. Esen'e 3 el ateş eden şüpheli kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gülhan Esen, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Gülhan Esen’in cenazesi, memleketi Erzurum'un Oltu ilçesinde toprağa verildi.

BİR HAFTA ÖNCE İŞE BAŞLAYAN KADINI TAKİP ETMİŞ Polis ekiplerinin çalışmalarında, Gülhan Esen'i öldüren şüphelinin takıntılı eski erkek arkadaşı Muhammed T. olduğu tespit edildi. Şüphelinin, olaydan yaklaşık 1 hafta önce Gebze'deki lojistik firmasında işe başlayan Gülhan Esen'i takip edip, eve giriş ve çıkış saatlerini öğrendiği saptandı. Olay günü ise Muhammed T.’nin hafif ticari araçla İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinden gelip evinin önünde Gülhan Esen'in çıkmasını beklediği, sonra da olayı gerçekleştirdiği belirlendi. Şüpheli Muhammed T. ile Gülhan Esen'in birkaç yıl önce tanıştığı, bir süre arkadaşlık yaptıktan sonra ayrıldıkları belirtildi.