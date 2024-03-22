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        7 aylık evli Gülhan'ı öldüren takıntılı eski erkek arkadaş, İstanbul'da yakalandı

        KOCAELİ'de, evlenmesini takıntı haline getirdiği eski kız arkadaşı Gülhan Esen'i (25) tabancayla vurup öldüren Muhammed T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 16:14 Güncelleme: 22.03.2024 - 16:20
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        7 aylık evli Gülhan'ı öldüren takıntılı eski erkek arkadaş, İstanbul'da yakalandı
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        KOCAELİ'de, evlenmesini takıntı haline getirdiği eski kız arkadaşı Gülhan Esen'i (25) tabancayla vurup öldüren Muhammed T., 6 gün sonra polis tarafından İstanbul’da yakalandı.

        Olay, 16 Mart'ta saat 07.00 sıralarında, Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Halı Saha Sokak'ta meydana geldi. İşe gitmek için evden çıkan 7 aylık evli Gülhan Esen, plakası alınamayan araçtan inen kimliği belirsiz şüpheli tarafından tabancayla başından vuruldu. Esen'e 3 el ateş eden şüpheli kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gülhan Esen, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Gülhan Esen’in cenazesi, memleketi Erzurum'un Oltu ilçesinde toprağa verildi.

        BİR HAFTA ÖNCE İŞE BAŞLAYAN KADINI TAKİP ETMİŞ

        Polis ekiplerinin çalışmalarında, Gülhan Esen'i öldüren şüphelinin takıntılı eski erkek arkadaşı Muhammed T. olduğu tespit edildi. Şüphelinin, olaydan yaklaşık 1 hafta önce Gebze'deki lojistik firmasında işe başlayan Gülhan Esen'i takip edip, eve giriş ve çıkış saatlerini öğrendiği saptandı. Olay günü ise Muhammed T.’nin hafif ticari araçla İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinden gelip evinin önünde Gülhan Esen'in çıkmasını beklediği, sonra da olayı gerçekleştirdiği belirlendi. Şüpheli Muhammed T. ile Gülhan Esen'in birkaç yıl önce tanıştığı, bir süre arkadaşlık yaptıktan sonra ayrıldıkları belirtildi.

        Muhammed T.'nin, Esen'in evliliğini kabullenemediği, takıntı haline getirip öldürdüğü iddia edildi.

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Gülhan'ın katili Muhammed T.'nin İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla Muhammed T., bugün saklandığı adreste yakalandı. Olaydan 6 gün sonra yakalanan şüpheli Kocaeli’ye getirilip sorguya alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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