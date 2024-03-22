Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz, yaşlılarla iftarda bir araya geldi

Ramazanda tutulan oruçların kabul olması temennisinde bulunan Büyükgöz, yaşlılara sağlıklı ve huzur dolu bir ömür geçirmeleri dileğinde bulundu.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla yaşlılarla iftar yaptı.

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