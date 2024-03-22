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        Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz, yaşlılarla iftarda bir araya geldi

        Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla yaşlılarla iftar yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 13:19 Güncelleme: 22.03.2024 - 13:19
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        Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz, yaşlılarla iftarda bir araya geldi
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        Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla yaşlılarla iftar yaptı.

        Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi'nde düzenlenen iftar programında Büyükgöz, yaşlılarla sohbet edip haftalarını kutladı.

        Ramazanda tutulan oruçların kabul olması temennisinde bulunan Büyükgöz, yaşlılara sağlıklı ve huzur dolu bir ömür geçirmeleri dileğinde bulundu.

        Programa, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, AK Parti Gebze İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak, yaşlılar ve aileleri katıldı.

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