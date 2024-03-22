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        7 aylık evli Gülhan'ı öldüren takıntılı eski erkek arkadaş, İstanbul'da yakalandı (2)

        VURDUKTANSONRA TEKME ATMIŞKocaeli'de takıntı haline getirdiği eski kız arkadaşı Gülhan Esen'i (25) öldüren Muhammed T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 17:07 Güncelleme: 22.03.2024 - 17:10
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        7 aylık evli Gülhan'ı öldüren takıntılı eski erkek arkadaş, İstanbul'da yakalandı (2)
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        VURDUKTANSONRA TEKME ATMIŞ

        Kocaeli'de takıntı haline getirdiği eski kız arkadaşı Gülhan Esen'i (25) öldüren Muhammed T., (28) emniyetteki sorgusu sonrası adliyeye sevk edildi. Diğer yandan soruşturmaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 1000 saatlik güvenlik kamerası kaydı incelemesi yaptığı, 100 kişinin ifadesine başvurduğu, Muhammed T.'nin gittiği yerleri takibe aldığı öğrenildi. Şüphelinin, Esen'i tabanca ile vurduktan sonra tekme attığı da ortaya çıktı.

        KÖMÜRLÜKTE YAKALANDI

        Polis, Muhammet T.'nin İstanbul'da 4 ilçede hiç telefon kullanmadan yaya olarak gezdiğini belirledi. Ormanda, inşaatlarda ve sokaklarda kalan şüphelinin yakalandığı tüm kamera kayıtları incelenerek, gittiği yönler tespit edildi. Son olarak Muhammet T.'nin, yaşadığı mahallenin istikametine gittiği belirlendi. Şüpheli, İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde saklanmak üzere girdiği kömürlükte yakalandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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