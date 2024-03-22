7 aylık evli Gülhan'ı öldüren takıntılı eski erkek arkadaş, İstanbul'da yakalandı (2)

VURDUKTANSONRA TEKME ATMIŞ

Kocaeli'de takıntı haline getirdiği eski kız arkadaşı Gülhan Esen'i (25) öldüren Muhammed T., (28) emniyetteki sorgusu sonrası adliyeye sevk edildi. Diğer yandan soruşturmaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 1000 saatlik güvenlik kamerası kaydı incelemesi yaptığı, 100 kişinin ifadesine başvurduğu, Muhammed T.'nin gittiği yerleri takibe aldığı öğrenildi. Şüphelinin, Esen'i tabanca ile vurduktan sonra tekme attığı da ortaya çıktı.

KÖMÜRLÜKTE YAKALANDI