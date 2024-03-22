7 aylık evli Gülhan'ı öldüren takıntılı eski erkek arkadaş, İstanbul'da yakalandı (3)
TUTUKLANDIKocaeli'de,takıntı haline getirdiği eski kız arkadaşı Gülhan Esen'i (25) öldüren ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammed Tarhan (28), tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDI
Kocaeli'de,takıntı haline getirdiği eski kız arkadaşı Gülhan Esen'i (25) öldüren ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammed Tarhan (28), tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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