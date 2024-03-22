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        7 aylık evli Gülhan'ı öldüren takıntılı eski erkek arkadaş, İstanbul'da yakalandı (3)

        TUTUKLANDIKocaeli'de,takıntı haline getirdiği eski kız arkadaşı Gülhan Esen'i (25) öldüren ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammed Tarhan (28), tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 21:31 Güncelleme: 22.03.2024 - 21:31
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        7 aylık evli Gülhan'ı öldüren takıntılı eski erkek arkadaş, İstanbul'da yakalandı (3)
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        TUTUKLANDI

        Kocaeli'de,takıntı haline getirdiği eski kız arkadaşı Gülhan Esen'i (25) öldüren ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammed Tarhan (28), tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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