Husumetli oldukları ailenin evini basıp, araçlara zarar verdiler

Kendi mesajıyla 15 milyar dolardan oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde, kız isteme meselesi nedeniyle husumetli oldukları kişilerin evini basan kişiler, aile üyelerini darbettikten sonra araçlarına zarar verdi. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, sabah saatlerinde Esentepe Mahallesi Kaza Sokak´ta meydana geldi. Kız isteme meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan Şencan ailesinin evini basan kişiler, kahvaltı sofrasında bulunan aile üyelerini darbetti. Daha sonra evden çıkan kişiler, sokak üzerinde park halinde bulunan aileye ait 3 araca da zarar verdikten sonra kaçtı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri aile bireylerinin ifadelerini aldıktan sonra, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Aileden Selahattin Şencan "Ekmek almaya gitmiştim döndükten sonra karşıma çıktılar ve önce aracıma vurdular. Daha sonra evime girdiler ve kahvaltı sofrasındayken bize saldırdılar. Saldıran kişilerden şikayetçiyim" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

2021-02-24 13:54:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.