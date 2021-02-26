ATM´lere sahte para yükleyenlere operasyon; 17 gözaltı

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Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ merkezli 4 ilde, ATM´lere sahte para yükleyip hesaptan para çeken 17 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. 4 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 13 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine ATM´lere sahte para yükleyip dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kişileri takibe aldı. Takibin ardından ekipler, Kocaeli, İstanbul, Mersin ve Ordu´da operasyon düzenledi, 17 kişiyi gözaltına aldı. Dolandırıcıların yarısı sahte yarısı gerçek olan parayı bant ile yapıştırarak ATM'ye yükledikleri belirtildi. Şüphelilerden 4'ü savcının talimatıyla Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. 13 kişi ise işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi´ne sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2021-02-26 16:08:01



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