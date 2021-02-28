KO-MEK yüz yüze kurs vermeyi sürdürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KOMEK), yeniden yüz yüze eğitimlerine başlayarak kurs vermeyi sürdürüyor.

KOMEK’in istihdam kursları arasında yer alan Gaz Altı (MigMag) Kaynakçılık Kursu, geçtiğimiz haftadan itibaren yeniden yüz yüze eğitimlerine başladı. KOMEK’in Gaz Altı Kaynakçılık Kursu’na birlikte katılan ve mühendis olan Kaan ve Merve Erdem çifti de hem birlikte bir uğraşın içinde olmanın, hem de mesleki kariyerlerini geliştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Özel bir firmada proje mühendisi olarak görev yapan Kaan Erdem, görevi dolayısıyla kaynak işi ile uğraştığını belirterek, "İş yerinde ustalarımızı kaynak yaparken görüyoruz. Ben de bu işi öğrenmek istedim. KOMEK’in bu yönde bir kursu olduğunu öğrendiğimde çok sevindim ve hemen katılmak istedim" dedi.

Mesleği gereği kaynak mühendisi olma imkanı olduğunu ifade eden Merve Erdem, "KOMEK’in Gaz Altı Kaynakçılık Kursundan alacağım başarı sertifikası ileride işimde büyük fayda sağlayacak. Bu önemli fırsatı KOMEK’te bulduğum için eşimle birlikte kursa yazıldık. Hem öğreniyoruz, hem mesleklerimize yatırım yapıyoruz hem de eşimle ortak bir paydada bir araya geliyoruz. Kurs bu nedenlerle bizim için son derece faydalı oldu. Profesyonel hocalar tarafından eğitim alıyoruz. Tezgâhlar yeterli. Bir kursiyerin öğrenmesi adına her detay düşünülmüş" diye konuştu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.