Pelitli’de 520 kişi tapularına kavuştu

Gebze Pelitli Mahallesi konut ve ticaret alanındaki hak sahiplerine tapularını teslim edildi.

Mahallelerde yapılan imar uygulamalarıyla tapu sorununu Gebze gündeminden çıkarmak için adımlar atan Gebze Belediyesi, hak sahiplerine tapularını teslim etmeyi sürdürüyor. Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi Salonunda düzenlenen törende Pelitli Mahallesi konut ve ticaret alanındaki hak sahiplerine tapuları Başkan Büyükgöz ve protokol tarafından takdim edildi. Törene ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, KBB Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, mahalle muhtarları, belediye meclis üyeleri ve hak sahipleri katıldı.

Törende söz alan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Seçimlerden sonra hiç beklemeden başladığımız tapu sorunun ortadan kaldırılması çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Mart ayı sonunda yaklaşık 30 milyon metrekare alanda imar uygulaması çalışmasını tamamlamış olacağız. Hedefimiz yılsonuna kadar tapu sorununu ilçe gündeminden çıkarmak. Bu süreçte emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma, tapukadastro müdürlüklerimize şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Hak sahiplerimizi de tebrik ediyor hayırlı olsun temennilerimi iletiyorum” dedi.

Daha sonra söz alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise, “520 hak sahibi için düzenlenen sembolik tapu teslim törenine hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Zinnur Bey belediyeciliğin en zor işlerinden olan imar uygulamalarını büyük bir titizlikle hızla yerine getiriyor. Belediyecilikte imar uygulamaları, sonra altyapı son olarak da üst yapı çalışmaları gelir. İmar çalışmalarının ne kadar kıymetli olduğu buradan da anlaşılır. Bugün tapusunu alacak kardeşlerimi tebrik ediyor, hayırlı uğurlu olması temennilerimi iletiyorum” diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından hak sahiplerine tapuları törenle teslim edildi.

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