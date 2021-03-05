Cinsel taciz iddiasının ardından eylem

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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan Migros ürünlerinin bulunduğu lojistik deposunda, kadın işciler tacize uğradıklarını iddia ederek araç giriş çıkışına engel oluyorlar.

Yaklaşık 10 gün önce işverenin, 29 kodu ile işten çıkışını verdiği belirtilen 23 kadın işçi, depoda çalıştıkları sırada tacize uğradıklarını iddia ederek, araç, giriş çıkışlarını kapattı. Eylem yapan kadınlardan bir kişi gözaltına alındı.



Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bulunan Migros Şekerpınar deposunda çalışırken sendikaya üye olan, ardından, bir mesajla ücretsiz izne çıkarılan işçilerin daha sonra iş akitleri feshedildi. İşyerinden 29 kodu ile (işçinin ahlak dışı davranışları sebebiyle çıkartılması) ile işten kovulduklarını belirten kadın işçiler, depoda çalıştıkları sırada, sendikaya üye olduktan sonra kendilerine mobbing ve taciz uygulanmaya başladığını söylediler. Deponun giriş ve çıkışlarını kapatarak eylem yapan sendika mağduru işçiler, Aile ve Çalışma Bakanlğı'nın kendilerine sahip çıkmasını istediler. Depoya araç giriş, çıkışını kapatan kadın çalışanlar, sloganlar atarak seslerini duyurmak istiyorlar. Ayrıca kendilerine cinsel tacizde bulunanlar olduğunu ileri süren kadın çalışanlar, kendilerini taciz eden kişilerin aslında işten çıkarılmasını istediler. Bugün ise, yetkililerin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Sabah saatlerinde direniş çadırını kurmaya gelen Aynur Demir isimli bir kadın işçinin ise gözaltına alındığı öğrenildi.

US GRUP'TAN AÇIKLAMA

Us-Grup Lojistik Taşımacılık Paketleme ve Temizlik Hizmetleri'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada "Kadın emeğinin yüceltilmesi gereken 8 Mart Kadınlar Günü’nün, tüm kadın çalışanlarımızı hayal ürünü iddialarla utandıracak, emeğini hiçe sayacak, yakışıksız bir üslup ile maksatlı çabalara alet edilmesini kınıyoruz" denildi.

23 kişinin işten çıkarılma gerekçesinin "iş ve çalışma düzenini bozucu ve etik iş anlayışına uymayan hareketlerde bulunmaları ve tüm uyarılara rağmen bu tutumlarını sürdürmeleri" olduğu belirtilen açıklama şöyle devam etti:

"Yine bu kişiler, sürecin tarafı olmayan kişilerin kasıtlı yönlendirmeleri ile yalnızca Gebze Dağıtım Merkezinde değil, hizmet verdiğimiz şirketin mağazalarında da kasa işlemlerini yavaşlatacak ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayacak şekilde çeşitli eylemler yapmışlardır. Alınan her türlü tedbir ve önlemleri yok sayarak, tacizden, hijyen şartlarına kadar birçok konuda tamamen kurgu yaratıp sayısız iftirada bulunarak, gerçek dışı bir algı yaratmaya çalışmaktadırlar.

Öte yandan, konuyla ilgili, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu bakanlığa bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği yetkilileri ve Kaymakamlık tarafından Gebze Dağıtım Merkezi; çalışma ortamı, işçi sağlığı ve ürün güvenliği gibi tüm boyutlarıyla baştan sona denetlenmiştir. İşçi sağlığı ve çalışma koşulları tamamen güven altındadır."

Gerçek dışı iddiaların eylemci grup tarafından ortaya atıldığı ifade edilen açıklamada "Hali hazırda depoda emekleriyle görev yapmakta olan 114 kadın çalışanın, toplamda Us Grup’ta bulunan 741 kadın çalışanın bu ithamlarla hem sosyal hem de aile yaşantılarında utandırılarak zan altında bırakılmasını kabul edilemez buluyoruz" denildi.

Açıklamada iddiaları ortaya atanlarla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

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