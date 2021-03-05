Ormanya, cumartesi günleri de açık

Doğaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği doğal yaşam alanı olan Ormanya, pazar günleri hariç haftanın 6 günü hizmet verecek.
Kocaeli’den ve çevre illerden ziyaretçilere ev sahipliği yapan Ormanya Doğal Yaşam Parkı, pazar günleri hariç haftanın 6 günü misafirlerini ağırlamaya devam edecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Ormanya’nın cumartesi günü de hizmet vereceği belirtildi. Covid19 salgısını süresince Ormanya’da tüm bakım ve temizlik çalışmaları yapılırken, ziyaretçiler için Ormanya girişine ateş ölçer ve Covid19 bilgilendirmeleri yerleştirildi. Alan içerisinde birçok noktaya dezenfektan makineleri yerleştirilerek vatandaşın sosyal mesafeye dikkat etmesi için de sık sık anonslar yapıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.