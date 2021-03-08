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Tamirhanede yangın çıktı, araçlar yanmadan kurtarıldı

DHA

Tamirhanede yangın çıktı, araçlar yanmadan kurtarıldı


İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT´te bir tamirhanede çıkan yangında araçlar, iş yerinin kepenkleri kesilerek dışarı çıkarıldı. Yangın büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sanayi Mahallesi Martı Sokak´taki bir tamirhanede saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. İş yerinden yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tamir için bekleyen 10 araç, iş yerinin kepenkleri kırılarak dışarı çıkarıldı. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürüldü. İlk belirlemelere göre elektrik tesisatından çıktığı belirlenen yangında iş yeri zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ
2021-03-08 12:32:42

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