En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İzmit´te, Engin E.´yi darbedip görüntülerini sosyal medyada paylaşması üzerine gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Fırat K. ve olay anında yanında olan E.M. ve M.A. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.DHA-Flaş Haber Türkiye-Kocaeli

2021-03-26 17:47:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.