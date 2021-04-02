Sahte beyaz eşya dolandırıcılığından yakalanan 45 şüpheli adliyeye sevk edildi İnternet üzerinden verdikleri reklamla insanları dolandırdılar İnsanlardan aldıkları beyaz eşyalara fahiş tamir ücreti isteyerek iade etmediler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sahte beyaz eşya dolandırıcılığından yakalanan 45 şüpheli adliyeye sevk edildi İnternet üzerinden verdikleri reklamla insanları dolandırdılar İnsanlardan aldıkları beyaz eşyalara fahiş tamir ücreti isteyerek iade etmediler

İHA

Sahte beyaz eşya dolandırıcılığından yakalanan 45 şüpheli adliyeye sevk edildi İnternet üzerinden verdikleri reklamla insanları dolandırdılar İnsanlardan aldıkları beyaz eşyalara fahiş tamir ücreti isteyerek iade etmediler

Kocaeli'de internette sahte yetkili servis ilanı vererek kendilerine tamir için ulaşan vatandaşlardan aldıkları beyaz eşyalara fahiş tamir ücretleri çıkararak milyonlarca liralık dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 45 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’de son günlerde internetten buldukları beyaz eşya servisine tamir için verdikleri eşyalar üzerinden dolandırıldığını iddia eden vatandaşların şikayetleri üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan yaklaşık 1 yıllık takip sonrasında Kocaeli’de internet üzerinden yetkili servis ilanı veren şahısların, İstanbul, Tekirdağ, Sakarya, Aydın, Edirne olmak üzere toplam 6 ilden tamir için aldıkları eşyalara fahiş tamir ücretleri çıkartan şahısların, ücretlerini ödemeyenlere eşyalarını teslim etmedikleri belirlendi.

Sahte servise 6 ilde eş zamanlı operasyon
Tespit üzerine harekete geçen polis ekipleri, Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yetkili servis tabelası altında sözde beyaz eşya tamiri yapılan adrese baskın düzenledi. 6 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı.

Fahiş tamir ücreti çıkararak mağdur ettiler
Şahısların yapılan incelemelerinde arama motorunda sponsorlu ilan vererek ilanlarını üst sıralara taşıdıkları, 6 ilde telefonla kendilerine ulaşan insanlardan topladıkları eşyalardan küçük tamir gerektirenleri de büyük arızalı göstererek fahiş tamir ücretleri çıkardıkları, ödeme almadıkları şahıslara eşyalarını iade etmedikleri, benzer bahanelerde 97 kişiyi milyonlarca lira dolandırdıkları tespit edildi.

Milyonlarca liralık vurgun yaptılar
Şahısların yetkili servis olarak kullandıkları depoda yapılan aramalarda ise çok sayıda sökülmüş beyaz eşya olduğu belirlendi. Eşyaların üzerinde yapılan incelemede ise sahiplerinin adına kesilmiş çok sayıda fahiş ödeme fişi olduğu tespit edildi. Depoda bekleyen elektronik eşyaların bir çoğunun üzerinde ise "Ödeme bekliyor" notu yazıldığı görüldü. Fahiş tamir ücreti çıkarılan çok sayıda vatandaşın ise beyaz eşyalarını almaktan vazgeçerek mağdur oldukları belirlendi. Vatandaşların almaktan vazgeçtikleri eşyaların ise sökülerek yedek parça olarak kullanıldığı tespit edildi.

Operasyonda gözaltına alınan 47 şüpheliden 2'sinin 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi. 45 şüpheli ise bugün adliyeye sevk edildi. Şahısların yakınları da adliye önünde yoğunluk oluşturdu. Şüphelilerin adliyeye sevk edilişi sırasında şahıslardan birinin babası polis ekiplerine, 'Kafasına niye basıyorsunuz çocuğun?' diyerek tepki gösterdi. Şüpheli ise 'Baba bunlar yanlış yapıyor' diyerek ekiplere zorluk çıkarttı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehitlik anıtı yenileniyor
YEREL HABERLER Şehitlik anıtı yenileniyor
Pisa kulesini andıran yamuk bina yıkılıyor
YEREL HABERLER Pisa kulesini andıran yamuk bina yıkılıyor
Kartepe Belediyesi otizme mavi ışık yaktı
YEREL HABERLER Kartepe Belediyesi otizme mavi ışık yaktı
İlçe belediyeleri 'sıfır atık' için toplandı
YEREL HABERLER İlçe belediyeleri 'sıfır atık' için toplandı
Cenazede haklarını helal etmedikleri patronlarının yüzünden hacizlik oldular İşçilerin parasını vermemek için oturdukları yalıyı bile dünürün üzerine yapmışlar Kapatılan fabrikada binlerce lira alacağı olan işçiler, patronlarının ailesine yüklendi: “Allah bana uzun ömür verirse hepsinin de cenazesine gideceğim”
YEREL HABERLER Cenazede haklarını helal etmedikleri patronlarının ...
Büyükşehirden kurban kesim kursu
YEREL HABERLER Büyükşehirden kurban kesim kursu
Boşandığı eski eşini çocuklarının önünde öldüren zanlı baba hakim karşısında
YEREL HABERLER Boşandığı eski eşini çocuklarının önünde öldüren ...
İzmit Körfezi’nde balıkçı oltasına camgöz köpekbalığı takıldı
YEREL HABERLER İzmit Körfezi’nde balıkçı oltasına camgöz köpekbalığı ...
Eski eşini çocuklarının önünde öldüren şahsın ifadesi kan dondurdu Sanık: “Oğlumun bana ‘baba yapma artık' demesi ile kendime geldim”
YEREL HABERLER Eski eşini çocuklarının önünde öldüren şahsın ifadesi ...
Mobil aşevi ile sağlık çalışanlarına yemek ikramında bulunuldu
YEREL HABERLER Mobil aşevi ile sağlık çalışanlarına yemek ikramında ...
17 senedir aranıyordu, iş yerinde yakalandı
YEREL HABERLER 17 senedir aranıyordu, iş yerinde yakalandı
16 yıldır saklanan 'hayalet' hırsıza jandarmadan şok operasyon 16 yıldır ne kimlik kullandı, ne de resmi işlem yaptırdı Yıllardır kaçıyordu, kayıt dışı çalışırken yakayı ele verdi
YEREL HABERLER 16 yıldır saklanan 'hayalet' hırsıza jandarmadan şok ...
Başkan Bünyamin çiftçi görevdeki 2 yılını değerlendirdi
YEREL HABERLER Başkan Bünyamin çiftçi görevdeki 2 yılını ...
İzmit’in 3 bin yıllık tarihini gün yüzüne çıkarak ilk adımlar atılıyor İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet: "Kayıp şehir Nikomedya adını kazımak amacındayız”
YEREL HABERLER İzmit’in 3 bin yıllık tarihini gün yüzüne çıkarak ilk ...
Körfez’in altyapısına 319 milyonluk yatırım
YEREL HABERLER Körfez’in altyapısına 319 milyonluk yatırım
Başiskele’nin ilk halk kütüphanesinde çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Başiskele’nin ilk halk kütüphanesinde çalışmalar ...
Nisan ayında Kartepe'de kar sürprizi Devam eden yağışlar zirvedeki kar kalınlığını 101 cm'e yükseltti
YEREL HABERLER Nisan ayında Kartepe'de kar sürprizi Devam eden ...
Paket servisine çıkan kurye kaza yaptı
YEREL HABERLER Paket servisine çıkan kurye kaza yaptı
Yağmur yağınca köprü üstünde 6 araç birbirine girdi: 1yaralı Savaş alanına dönen yol uzun süre trafiğe kapandı
YEREL HABERLER Yağmur yağınca köprü üstünde 6 araç birbirine girdi: ...
Kar yağışı etkili oldu, Kartepe beyaza büründü
YEREL HABERLER Kar yağışı etkili oldu, Kartepe beyaza büründü
5 katlı binada çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER 5 katlı binada çıkan yangında 4 kişi dumandan ...
Anne babası ile tartışınca evi ateşe veren şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER Anne babası ile tartışınca evi ateşe veren şahıs ...
Batan balıkçı teknesindeki 3 kişi Kıyı Emniyeti tarafından kurtarıldı (2)
YEREL HABERLER Batan balıkçı teknesindeki 3 kişi Kıyı Emniyeti ...
Karşıdan karşıya geçmek isterken hastanelik oldu
YEREL HABERLER Karşıdan karşıya geçmek isterken hastanelik oldu