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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eniştesini öldüren şahıs ve ablası adliyeye sevk edildi

İHA

Eniştesini öldüren şahıs ve ablası adliyeye sevk edildi

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde aldatma sebebi ile tartıştığı eniştesini silahla vurarak öldüren şahıs ve ablası adliyeye sevk edildi.
Olay, akşam saatlerinde Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Yuvacık Yakacık Mahallesi Efendi Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iftar yemeği için sokak üzerinde bulunan bir yakının evine giden Necmi Akgüneş (52) ve beraberindekiler, yemek yedikten sonra kahve içmek için bahçeye çıktı. Bu sırada Necmi Akgüneş'in eşi Ayşe Akgüneş kocasının bulunduğu eve geldi. Ayşe Akgüneş, evde Necmi Akgüneş'in kendisini aldattığını düşündüğü, ismi öğrenilemeyen kadınla karşılaştı. Daha sonra Ayşe Akgüneş, Necmi Akgüneş ve Necmi Akgüneş'in eşini aldattığı iddia edilen kadın arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sırasında eve gelen Ayşe Akgüneş’in kardeşi Mehmet Emin Özkar (36) de tartışmaya dahil oldu. Tartışma sırasında Mehmet Emin Özkar cebinden çıkarttığı taşıma ruhsatlı tabanca ile eniştesi Necmi Akgüneş’e ateş etti. Şahsın tabancasından çıkan kurşun Akgüneş’in göğsüne isabet etti.
Cinayet zanlısı şahıs ve ablası adliyeye sevk edildi
Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan Necmi Akgüneş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamanı yitirdi. Katil zanlısı Mehmet Emin Özkar ve ablası Ayşe Akgüneş ise olay yerinde jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma komutanlığında yapılan işlemlerinin ardından cinayet zanlısı Mehmet Emin Özkar ve ablası Ayşe Akgüneş, Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Öte yandan, Necmi Akgüneş ve eşi Ayşe Akgüneş’in boşanma aşamasında oldukları öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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