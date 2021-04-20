FETÖ´nün TSK yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı

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Kocaeli merkezli iki ilde FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenledi. Kocaeli merkezli iki ilde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

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