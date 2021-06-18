KASKF'a üye olanlara ücretsiz muayene imkanı

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun (KASKF) imzaladığı sağlık protokolü kapsamında, KASKF’a üye tüm kulüplerin bünyesindeki herkes ücretsiz muayene olabilecek.

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, kentte faaliyet gösteren bir özel hastane ile sağlık protokolü imzaladı. Federasyon binasında düzenlenen imza törenine Kocaeli Amatör Kulüpler Birliği Başkanı Murat Aydın, Op. Dr. Eşref Ayhan Arpacı ve Op. Dr. Muammer Kocatürk, fizik tedavi uzmanları Gazmend Rahova ve Barış Zorbozan, KASKF yönetim kurulu üyeleri katıldı. Yapılan anlaşmaya göre, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna üye olan tüm spor kulüplerindeki sporcu ve diğer bireyler ücretsiz şekilde muayene olabilecek. Diğer tüm işlemler ise yüzdelik indirimlerle gerçekleştirilecek. Olası sakatlanma durumlarında indirimlerle tedavi edilen üyeler, tedavi sonrasında da destek alabilecek.



"Çok ciddi yüzdelik oranda indirimler gerçekleşecek"

Yapılan anlaşmayla birlikte iyi indirimler olacağını ifade eden KASKF Başkanı Murat Aydın, "Dışarıya göre bakıldığında hastane imkanları içerisinde çok ciddi indirimlerden faydalanmış olacağız, bütün sporcularımız faydalanmış olacak, saha içerisinde görevli olan arkadaşlarımız faydalanacak, antrenörlerimiz faydalanacak. Yani bütün tedavi noktalarında bu indirim uygulanacak. Muayene ücreti alınmayacak, onun haricinde de geri kalanların hepsinde çok ciddi yüzdelik oranda indirimler gerçekleşecek” dedi.



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