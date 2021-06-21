Kanserle mücadele ederken Kocaelispor’u şampiyon yapmıştı, geriye bu görüntüler kaldı

Kocaelispor 3. Lig’de mücadele ederken başkan seçilen ve pankreas kanseri ile mücadele ederken takımın şampiyon olmasına büyük katkı sağlayan Hüseyin Üzülmez hayatını kaybetti. Üzülmez’den geriye ise, “Hedefim ve beni sevenlerin hedefi, kanseri yenmiş Kocaelispor Başkanı olarak çifte mutluluğu yaşamak" sözlerini söylediği görüntüler kaldı.

Kocaelispor eski Başkanı ve Kartepe Belediyesi eski Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, yaklaşık 1 yıldır mücadele ettiği pankreas kanserine yenik düştü. Uzun süredir İstanbul’da tedavi gören Üzülmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti. 20192020 sezonunda 3. Lig’de mücadele eden Kocaelispor’un 2. Lig’e çıkması için hastalığına rağmen büyük mücadele veren Üzülmez, takımın şampiyon olmasına büyük katkı sağlamıştı. Hastalığı sebebi ile Kocaelispor başkanlığı görevinden ayrılmak zorunda kalan Üzülmez, uzun süredir mücadele ettiği hastalığına yenik düştü. Üzülmez’in cenazesi bugün Kartepe Şevkatiye Merkez Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından Şevkatiye Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.



Kanseri yenmek en büyük hedefiydi

Hüseyin Üzülmez’den geriye ise 12 Ağustos 2020 tarihinde İHA muhabirine verdiği röportajda kanseri yenmek için savaştığını söylediği sözler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulunduğu görüntüler kaldı. Üzülmez, hastalığı ile ilgili İHA muhabirine verdiği röportajda, "Adı üstünde amansız ve beklenmeyen bir hastalık ama inanıyorum ki pozitif duruşumuzla, moralimizle, Kocaelispor'umuzun başarısıyla ki bu yıl şampiyon olmamız ilginçtir, tedavi sürecimde yüzde kırk oranında, kemoterapi sonrasında çekilen görüntülemelerde ortaya çıktı ki bir iyileşme var. Bütün hastalıklarda olduğu gibi özellikle kanser hastalığında moralin çok büyük önemi var. Ben futbolcu kardeşlerime, teknik ekibe teşekkür ediyorum. Adeta tedavime katkıları olmuş oldu. Bundan sonraki hedefimiz sportif anlamda Kocaelispor’u en üst yerlere taşımak. Ama şahsi olarak hedefim ve beni sevenlerin hedefi de kanseri yenmiş Kocaelispor Başkanı olarak çifte mutluluğu yaşamak" ifadelerine yer vermişti.

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