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Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov’dan Türkiye'ye yatırım mesajı “Türkiye’ye yatırım yapma niyetimiz var”

İHA

Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov’dan Türkiye'ye yatırım mesajı “Türkiye’ye yatırım yapma niyetimiz var”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile birlikte Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir kimya organize sanayi bölgesine gelen Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, Türkiye'ye yatırım yapacaklarının sözünü verdi.

Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, Tataristanlı şirketlerin Türkiye’de gerçekleştirmeyi planladığı yatırım ve iş birliği projeleri için Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir kimya organize sanayi bölgesini ziyaret etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın eşlik ettiği OSB gezisinde konuşan Cumhurbaşkanı Minnihanov, Türkiye’ya yatırım yapacaklarının sözünü verdi. Ziyaret kapsamında ayrıca Bakan Varank’ın daha önce temellerini attığı sanayi bölgesindeki anaokulunun açılışı da gerçekleştirildi.

“Organize Sanayi Bölgelerimizin içerisindeki kreşleri, anaokullarını destekliyoruz”
Ziyaret kapsamında gerçekleştirilen açılış programda konuşan Bakan Mustafa Varank, "Sekiz ay önce temelini attığımız bu güzel anaokulunun açılış kurdelesini kesmek yine bize nasip oluyor. Sanayi tesislerinde çalışanlarımızın çocuklarını, özellikle annelerin çocuklarına güvenli bir şekilde eğitim sağlaması, onları emanet edecekleri yerlerin olması önemlidir. Organize Sanayi Bölgelerimizin içerisindeki kreşleri, anaokullarını destekliyoruz. Burası zaten Türkiye'ye örnek olabilecek bir organize sanayi bölgesidir. Böylesine güzel bir işi yaptıkları için, burada çocuklarımıza eğitim verecekleri ve onlara sahip çıkacakları için kendilerine ve eneği geçen herkese müteşekkiriz" dedi.

“Türk Milleti, Türk halkı çok çalışkan, girişimci ve çok uğraşan bir halktır”
Programda konuşan Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ise “Türkiye’ye her geldiğimizde bizi sanki evimizdeymişiz gibi ağırlıyorlar. Burada kendimizi evimizde hissediyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde bulundum, pek çok sanayi bölgesini gezdim ancak şunu söylemek zorundayım ki Türkiye’deki gibi iyi işleyen Organize Sanayi Bölgeleri’ne rastlamadım. Özellikle de buranın olanaklarını ve yapısını çok beğendik. Burada girişimcilere, iş adamlarına, işçilere verdiğiniz destekle herkes için güzel bir örneksiniz. Başarınızın ardında iki neden görüyorum. Birincisi Türk Milleti, Türk Halkı çok çalışkan, girişimci ve çok uğraşan bir halktır. İkincisi böylesine çalışkan ve girişimci bir halkı destekleyen hükümetiniz var. Girişimciler ve sanayiciler için gerekli tüm destekler sağlanıyor” diye konuştu.

“Şimdi bizim de Türkiye’ye yatırım yapma niyetimiz var”
Türkiye’nin, Tataristan’da gerçekleştirdiği yatırımlardan övgüyle bahseden Cumhurbaşkanı Minnihanov, “Türkiye’de birçok organize sanayi bölgesi gezdik, onların çalışma tecrübelerini biriktirdik. Türkiye’nin yardımlarıyla Tataristan’da pek çok Türk şirketi kendi yatırımlarını gerçekleştirdi. Şimdi bizim de Türkiye’ye yatırım yapma niyetimiz var. Sayın Bakanımızla görüştük, kendisi çok atılgan ve çalışkan biri, bizler çalışkan olarak tanınırız ancak burada görüyoruz ki sizler, bizden daha çok gayret gösteriyorsunuz. Bizde bu iyi niyeti minnettarlıkla kabul ediyoruz. Yeter ki siz çalışın, bizler de sizin çalışkanlığınızı örnek alıp, sizlerle çalışacağız” şeklinde konuştu.

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