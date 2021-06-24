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Müşteri gibi gelip sadaka kutusunu böyle çaldılar Yetimlerin rızkını çalan gençlerin davranışı işletmeciye pes dedirtti

İHA

Müşteri gibi gelip sadaka kutusunu böyle çaldılar Yetimlerin rızkını çalan gençlerin davranışı işletmeciye pes dedirtti

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde cep telefonu ve aksesuarları satışı yapan bir işyerine müşteri gibi gelen iki genç, kasa üzerinde bulunan sadaka kutusunu çalarak gözden kayboldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerden hırsızlık anını fark eden işletme görevlisi, yetimler için koyulan sadaka kutusunun çalındığını görünce şaşkınlığa uğradı.
Olay Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yürüyüş Yolu mevkiinde bulunan bir cep telefonu dükkanında meydana geldi. İddialara göre İzmit merkezinde şehrin en işlek caddelerinden biri üzerinde faaliyet gösteren cep telefonu ve aksesuarları satışı yapan iş yerine gelen iki genç, müşteri gibi içerde dolaşmaya başladı. Gençlerden biri dükkan işletmecisi Onur Aydınalp'i sorduğu sorularla oyalarken diğer genç ise kasa üzerinde bulunan sadaka kutusunu çalarak elindeki ceketinin altına koyduktan sonra dükkandan çıktı. Sadaka kutusunu çalan gencin ardından ürünleri inceleyen diğer genç de bir süre sonra iş yerinden alışveriş yapmadan ayrıldı. Olayın ardından güvenlik kameralarını inceleyen Aydınalp, sadaka kutusunun çalındığını görünce şaşkınlığa uğradı. Durumu polis ekiplerine bildirerek şikayetçi olan Aydınalp, “Sadaka kutusuna kadar tenezzül edecek gençler olduğu sürece biz utanıyoruz” diyerek ailelere bu konuda uyarılarda bulundu.

Kaşla göz arasında sadaka kutusunu çaldı
Dükkanı 5 saniyeliğine terk ettiği anda sadaka kutusunun çalındığını ifade eden dükkan işletmecisi Onur Aydınalp, “Oluyor böyle talihsiz şeyler olmaması gerekiyor ama her firmada olduğu gibi hırsızlığın önüne geçemiyorsunuz. Tektim ben iki tane genç geldi. Daha doğrusu bir tane genç geldi babaanneme kılıf bakacağım dedi. Ben kılıfları gösterirken arkadan bir genç daha girdi. Ben gencin girdiğini gördüm fakat daha çok ilk gençle ilgileniyordum. O anda da kısmet nasip olacak ya bir müşterimiz dükkanın önünden geçerken bir tane telefon vermemiz gerekiyordu ben de bir gözle müşterimizi kolluyordum Yürüyüş Yolu’ndan arabayla geçerken telefonu vereyim diye. Baktım araç geliyor tam telefonu teslim ederken kaşla göz arasında bizim sadaka kutumuz içindeki meblayı çocuklar almış” dedi.

Biri oyaladı diğeri sadaka kutusunu montunun içine koydu
Meydana gelen olay sonrasında suç duyurusunda bulunduklarını ifade eden Onuralp, “Biz bunu bir gün sonra fark ettik. Daha sonra kamera kayıtlarımıza baktığımızda bir anlık bizim boşluğumuzdan yararlanıp, benim ilgilendiğim genç, arkadan gelen genç ben arabanın yanına gittiğim anda, yaklaşık bir 5 saniye dükkanı terk ettiğim anda montunun cebine sadaka kutusunu alıyor. İlk önce sadaka kutusunu alan dışarı çıkıyor, daha sonra da o genç kılıfı almayacağını söyleyip, iyi günler deyip çıkıyor” diye konuştu.

“Sadaka kutusuna kadar tenezzül edecek gençler olduğu sürece biz utanıyoruz” diye konuştu.
"Allah herkesi ıslah etsin"
Özellikle ailelere hırsızlık konusunda uyarılarda bulunan Onur Aydınalp, “Hırsızlık kötü bir şeydir, her şirketin başına gelebilir ama gördüğünüz bu sadaka kutusuna kadar tenezzül edecek gençler olduğu sürece biz utanıyoruz. İnşallah aileler çocuklarına daha iyi eğitim verirler, gördüğünüz sadaka kutusunun içindeki paraya dahi tenezzül etmezler. Allah herkesi ıslah etsin” şeklinde konuştu.
Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı
Hırsızlık olayının meydana geldiği telefon dükkanındaki güvenlik kameraları hırsızlık anını saniye saniye kaydetti. örüntülerde dükkan içerisindeki iki gençten bir tanesinin işletmecinin dükkanın terk ettiği anda gözüne kestirdiği sadaka kutusunu montunun içine aldığı ve dükkanı terk ettiği görülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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