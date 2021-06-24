Esnafı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla vapurda balık ekmek yedi

CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu muhtarlar ve kanaat önderleri ile yaptığı toplantının ardından Hereke‘de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi, vapurda vatandaşlarla balık ekmek yedi.

Bir dizi programa katılmak ve ziyaretlerde bulunmak için Kocaeli’ye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Hereke‘de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Hereke halısı dokumacılığı yapan bir iş yerini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, ardından bölgedeki iş yerlerini gezerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Kılıçdaroğlu daha sonra balıkçılarla bir araya gelmek ve deniz salyasıyla ilgili incelemelerde bulunmak için vapur ile Karamürsel ilçesine gitti. Vapurda vatandaşlarla sohbet eden Kılıçdaroğlu, balık ekmek yedi.

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