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Selda Hatun TAN/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 3 kişi Roma dönemine ait 281 adet sikkeyi satmak isterken yakalandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Körfez ilçesi İlimtepe Mahallesi´nde tarihi eserleri satmaya çalışanları takibe aldı. Roma dönemine ait sikkeleri satmaya çalışan R.O., U.B. ve A.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandıkları araçta yapılan aramada Roma dönemine ait 281 adet sikke ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Selda Hatun TAN

2021-06-25 21:54:13



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