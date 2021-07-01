Spor Şöleni Başiskele’de başladı

Kocaelililer’in spor tutkusunu tüm ilçelerde şölene dönüştüren etkinlikler, Başiskele’de başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent halkının spora olan tutkusunu şölene dönüştürdü. Bu kapsamda Büyükşehir tarafından daha önce düzenlenen Spor Şöleni’nin ilçeler kapsamında ilki Başiskele’de gerçekleştirildi. Sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği programda çeşitli spor dallarında aktiviteler gerçekleştirildi. Büyükşehir Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Başiskele Sahili’nde gerçekleştirilen Spor Şölenine Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, Basın Yayın Dairesi Başkanı Murat Yavuz, ücretsiz spor okulları öğrencileri ve çok sayıda Başiskeleli katıldı.

Şölende konuşan Başkan Özlü, Büyükşehir tarafından düzenlenen etkinliğin startının ilçelerinden başlamasının son derece önemli olduğunu ifade etti. Kocaeli’nin spor kenti olarak öne çıkması için Büyükşehir ile koordineli çalıştıklarını vurgulayan Özlü, ‘Spor Kenti Kocaeli’ sözünün Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile gerçeğe dönüşeceğini vurguladı. Başkan Yasin Özlü, Başiskeleli genç ve çocuklara yönelik etkinlik ve çalışmaların artarak devam edeceğini ifade etti.

Spor Şöleni; Ayak Tenisi’nin yanı sıra masa tenisi, eğlenceli atletizm, floor curling ve çocuk aktiviteleri gibi oyunlardan oluşuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Şölen, herkesin eğlenmesi, spor yapması ve çocukların oynayıp doyasıya hoş vakit geçirebilmesini amaçlıyor. Tüm etkinliklerin ücretsiz olduğu şölende, sporcular yeteneklerini sergileme fırsatı buluyor. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü etkinlik alanında bulunan çocuk ve gençlerle birlikte neşeli vakitler geçirdi.

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