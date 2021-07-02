Orman yangınına ilk müdahale sağlık çalışanlarından

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Cihan TEKER/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, Dilovası Devlet Hastanesi'nin yanındaki ormanlık alanda çıkan yangına ilk müdahaleyi sanayi tipi yangın söndürme tüpleriyle sağlık çalışanları yaptı. Alevlere müdahale edilerek büyümesi engellenirken, olay yerine gelen itfaiye yangını söndürdü.

Yangın, saat 15.15 sıralarında Dilovası Devlet Hastanesi yanında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden sağlık çalışanları, hastanedeki sanayi tipi yangın söndürme tüplerini alarak ormana koştu. Sağlık çalışanları yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. Sağlık çalışanlarının müdahalesi ile alevlerin yayılması engellenirken, itfaiye de haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Zamanında yapılan müdahale sayesinde küçük bir alanda ağaçlar yandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Dilovası Cihan TEKER

2021-07-02 18:41:27



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