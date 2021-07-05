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Ayağını gazdan çekmeyince önce araca, sonra direğe çarptı: 1’i çocuk 3 yaralı

İHA

Ayağını gazdan çekmeyince önce araca, sonra direğe çarptı: 1’i çocuk 3 yaralı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde otomobiliyle sokak arasından caddeye çıkmak isteyen sürücü, önce caddedeki başka bir otomobille çarpıştı, daha sonra da elektrik direğine çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.
Kaza, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Nenehatun Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Berna G. idaresindeki 41 AAH 216 plakalı KİA marka otomobil, 1621. Sokak’tan Atatürk Caddesi’ne çıkacağı sırada sürücünün gaza basarak kontrolsüz şekilde caddeye çıkması sonucu Atatürk Caddesi üzerinde seyir halinde olan Mustafa A. yönetimindeki 34 DF 4570 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ayağını gazdan da çekmeyen Berna G. idaresindeki otomobil, karşı şeride geçip, elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada sürücü Berna G., eşi Mevlüt G. ve çiftin 9 yaşındaki oğulları H.K.G. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Baba Mevlüt G.’nin tedavisi ayakta yapılırken, anne Berna G. ve çocukları H.K.G. ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Daha sonra otomobilin çarptığı direğin lambasının düşme tehlikesi olduğu için bölgeye sevk edilen ekipler, kırılan lambayı yerinden çıkardı. Hastanede tedavi altına alınan anne ve oğlunun hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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