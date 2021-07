Ormanya Doğa Okulu yeniden açılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ormanya Doğal Yaşam Parkı’nda doğa eğitimlerinin verildiği Doğa Okulu, Covid19 salgınına karşı alınan önlemler doğrultusunda yeniden başlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda Doğa Okulu yeniden çocuklar için açılıyor. Bu bağlamda gerçekleştirilen eğitimlerde, çocukların doğayla zayıflayan bağlarının tekrar güçlü bir şekilde oluşturulması hedefleniyor. Her eğitim için farklı konseptte hazırlanan açık hava sınıflarında, Covid19 önemleri alınarak eğitimlere başlanacak. Uzun süredir evde olan çocukların doğa ile tekrar buluşmaları sağlanacak. Eğitim için bekleme alanı oluşturulan çocuklara yeni maske dağıtımı yapılarak görevli tarafından ateş ölçümleri yapılacak. Tek kullanımlık isimlikler ve önlüklerin verileceği eğitimde, tedbirlere çocukların eksiksiz uyması sağlanacak. Eğitime başlamadan önce sosyal mesafenin ve el temizliğinin önemine dikkat çekilecek. Eğitim alanının birkaç noktasına koyulan dezenfektanlar ile çocukların sık sık ellerini dezenfekte etmesi sağlanacak. 714 yaş arasındaki çocuklara eğitim veren doğa okulu, eğitimlere katılan her çocuğun HES (Hayat Eve Sığar) kodu sorgulaması yapılarak eğitimlere başvurusunun daha sonrasında onaylanması sağlanacak.

Yeni eğitimler yeni sürprizler

Çocuklar için birbirinden farklı ve doğayı deneyimleyerek öğrenebilecekleri 5 farklı eğitim modeline iki yeni eğitim daha ekleniyor. 714 yaş arasındaki çocukların el becerilerinin artması ve materyal kullanımları için Ahşap Kuksa Atölyesi ve doğada yaşamı kolaylaştıracak bilgilerin yer aldığı Doğada Yaşam Atölyesi eğitim modelleri de çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor. 15+ yaş grubuna gerçekleştirilecek olan Doğada Yaşam Atölyesi eğitimi için her yaş gruplarına özel, farklı eğitimler planlanıyor.

