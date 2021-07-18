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Alkollü gençlerin taşkınlığı kavgaya döndü: 3 yaralı

İHA

Alkollü gençlerin taşkınlığı kavgaya döndü: 3 yaralı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde alkol alan bir grup genç taşkınlık yapınca çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
Olay, Kocaeli’nin Piri Reis Mahallesi Boran Sokak Yelkenkaya mevkii üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgeye yüzmek için gelen ve alkollü oldukları öğrenilen 4 kişi, kendi aralarında tartışmaya başladı. Gençlerin etrafa da sataşmalarının ardından çevrede bulunanlar, 4 kişilik gruba saldırdı. Kavga esnasında alkollü gençlerden 3’ü yaralandı. Kavgayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekipleri bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ve polis ekipleri, yaralı gençleri sahil kenarında bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, sedyeyle ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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