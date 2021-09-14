Nakliye için anlaştığı 14 ton yağ yüklü kamyonla ortadan kayboldu Yağ yüklü kamyonu çalan sürücü İstanbul'da yakalandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde nakliye için anlaştığı 14 ton bitkisel yağ yüklü kamyonu çalan sürücü, İstanbul’da yakalandı. Çalınan kamyon ve yağlar ise sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir firma ile nakliye konusunda anlaşan Y.E., 14 ton bitkisel yağ yüklü kamyonu alarak yola çıktı. Ürünlerin yerine ulaşmadığını tespit eden firma, sürücüye ulaşamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, yağ yüklü kamyonu çalan Y.E.’yi İstanbul’da yakalayarak gözaltına aldı.

Çalınan ve Y.E. tarafından İstanbul’da bir alana terk edilen boş kamyon ve bir depoya saklanan 6 ton yağ ise polis ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan Y.E.'nin emniyette yapılan incelemesinde, çoğu hırsızlıktan 8 adet suç kaydının olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.E. adliyeye sevk edildi.

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