Futbolcu kızlardan anneleriyle 8 Mart'a özel gösteri maçı



Alişan KOYUNCUDinçer AKBİR/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ Bayan Futbol Kulübü sporcuları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği kapsamında anneleriyle sahaya çıkarak, gösteri maçı yaptı. Anne ve kızlarının saha içindeki çekişmeleriyle güzel görüntüler ortaya çıktı.

Kocaeli Bayan Futbol Kulübü sporcuları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında anneleriyle saha çıktı. Gösteri maçında saha içinde yaşanan rekabet, ilgiyle izlendi. Karşılaşmanın ilk yarısında anneler 2-1 öndeyken, ikinci yarı skoru 4-3 yapan kızlar maçı aldı.

Kocaeli Bayan Futbol Kulübü antrenörü Hasan Alemdaroğlu, "Dünya Kadınlar Günü etkinliği kapsamında proje düzenlendi, bu bizim için çok kıymetli. Annelerimiz 1 haftadır bu müsabakaya hazırlanıyor, kızlarımızda da bu heyecan var. Çok anlamlı etkinlik; organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hem bize hem de sporcularımıza güzel moral oldu" dedi.

Kocaeli Bayan Futbol Kulübü altyapı sporcusu Aysima Uzuner´in annesi Pınar Uzuner de "Kızım yaklaşık 3 yıldır Kocaeli Bayan Futbol Kulübü´nde oynuyor. Hem eğleniyoruz hem spor yapıyoruz. Çok güzel bir etkinlikte buluştuk, bizim için de güzel bir hediye oldu. Normalde mutfağa giderken yorulan anneler, burada kızlarımız için koşacağız. Heyecanlıyız" diye konuştu.

Kaleci Aysima Uzuner de annesiyle birlikte sahaya çıktığı için mutlu olduğunu belirterek, "Futbol oynamayı çok seviyorum. Anneme karşı oynadığım için heyecanlandım" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR

2022-03-05 16:25:01



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